物流布局新加坡受矚 專家：跨境交通助成本釋壓

全球貿易不確定性持續，報告指出亞太區域內76%物流租戶仍計劃擴展布局，新加坡為重要市場。專家今天表示，交通與物流整合是企業駐足重點，「新山-新加坡捷運」未來通車可望使土地成本緊繃獲部分緩解，企業因此提早布局。

全球大型房地產經紀公司世邦魏理仕集團（CBRE）近日發布一份研究報告，該報告於今年3至4月收集超過380家亞太地區企業的意見，有76%的物流租戶有意在3到5年內擴大布局。

綜觀各大經濟體，有66%企業有意在印度擴張；有49%和40%的企業分別對中東與韓國有興趣；有20%對台灣有興趣。在東南亞地區，有33%的企業有意在新加坡擴展布局，越南則獲得34%企業的青睞。

報告發現，成本效益與戰略性地點選擇成為企業的首要考量，78%的受訪者表示租金是搬遷驅動因素之一，而許多企業也尋求鄰近交通樞紐、客戶群及供應鏈的位置，以提升營運效率。

新加坡與美國對等關稅亞洲最低僅為10%，可能使得關稅較高國家的跨國公司考慮擴大在新加坡產量。熟悉東南亞金融市場的新加坡資深媒體人陳士銘，今天告訴中央社，交通與物流體系能否整合是吸引企業駐足的重點之一。

他也提及，新加坡與馬來西亞的「新山-新加坡捷運」（Johor Bahru–Singapore Rapid Transit System）預計一年多後通車，屆時將進一步鞏固新加坡作為區域交通樞紐的地位；當前的成本與土地資源緊繃局面，有機會獲得一定程度的緩解，因此各企業也提早布局拓展業務。然而，這樣的發展契機帶來效益同時，也考驗著跨境政策協調是否順暢。

世邦魏理仕新加坡工業與物流服務部客戶租賃主管鮑林（Graeme Bolin）在報告中指出，新加坡憑藉其戰略地理位置、物流樞紐聲譽吸引全球租戶。新加坡政府主導的基礎建設投資、物流企業的擴張及資金大量流入現代物流資產，這3個條件強化了其在全球供應鏈中的關鍵角色。

此外，大士港（Tuas Port）、新加坡港務集團大士港物流中心（PSA Supply Chain Hub @ Tuas）等基礎設施的升級，有助這座獅城的物流能力。

不過，報告也指出，雖然69%受訪者預期未來2年內整體企業環境的業務表現將有所改善，但在全球貿易政策不確定性持續之下，短期內整體期望仍趨向謹慎。