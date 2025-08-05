徵求民眾捐贈不再飼養的健康寵物 丹麥動物園拿去餵園內掠食性動物

丹麥北日德蘭的奧爾堡動物園（Aalborg Zoo）近日在官網與社群媒體發布一則不尋常的公告，籲請民眾捐贈健康但不再飼養的寵物，目的不是為了照護，而是作為園內掠食性動物的食物。

BBC與天空新聞報導，奧爾堡動物園呼籲民眾捐贈活體雞、兔子與天竺鼠，並表示這些動物將由受過專業訓練的員工「溫和地安樂死」。園方也接受捐贈活馬，捐贈者還可能因此獲得稅務減免，但設有特別條件。

園方解釋，他們有「模仿動物自然食物鏈的責任，既是為了動物福利，也是為了職業操守」，而小型牲畜「構成我們掠食性動物飲食中重要的一環」。此外，以這種方式提供的食物「近似牠們在野外自然狩獵的情境」，對一種名叫歐亞猞猁（Eurasian lynx）的貓科動物而言尤其如此。

聲明強調：「我們不讓任何資源被浪費，同時確保園內掠食性動物的自然行為、營養與福祉。」

奧爾堡動物園飼養的其他掠食性動物還包括獅子與老虎，小型動物可在平日捐贈，每次不超過四隻，否則需提前預約。

副園長尼爾森（Pia Nielsen）在聲明中表示，園內的肉食性動物多年來一直以小型牲畜為食。她解釋：「在飼養食肉動物時，有必要提供肉類，最好包含毛皮、骨頭等成分，讓牠們盡可能獲得最接近自然的飲食。」

尼爾森表示：「因此，讓因各種原因必須安樂死的動物以這種方式發揮用途合情合理。在丹麥，這種做法很常見，我們的許多遊客與合作夥伴也很樂於把握這個貢獻的機會。」