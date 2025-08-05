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光刺激受損神經細胞 有望治癒帕金森氏症

台灣醒報／ 記者莊宇欽╱台北報導
法國醫學試驗針對腦中多巴胺分泌神經元，並運用光生物刺激作為治療帕金森氏症的先導臨床研究。（Photo by Photo by Hal Gatewood on Unsplash）
法國醫學試驗針對腦中多巴胺分泌神經元，並運用光生物刺激作為治療帕金森氏症的先導臨床研究。（Photo by Photo by Hal Gatewood on Unsplash）

光刺激使腦細胞恢復活力，甚至能治療帕金森氏症！法國醫學試驗針對腦中多巴胺分泌神經元，並運用光生物刺激作為治療帕金森氏症的先導臨床研究，有機會透過非侵入性技術阻止病情惡化。對此，光生物刺激可能為神經退化性疾病的治療帶來重要突破。

光生物刺激治療

法國廣播電台》報導，格勒諾布爾醫學研究中心針對腦中多巴胺分泌神經元，其運用光生物刺激進行一種基於深度光的試驗，作為治療帕金森氏症的先導臨床研究。

據報導，光生物刺激透過將光束引導至大腦深處的神經元，並以粒線體為目標進行刺激，以改善其功能而使受損細胞恢復活力。如今，這項臨床試驗有機會刺激神經元或神經細胞功能，並透過非侵入性技術阻止病情惡化。

格勒諾布爾神經外科醫生沙巴爾德斯表示，當帕金森氏症狀出現時，大約一半的細胞可能會受到損害，而患者每年平均會失去10%的多巴胺受體。

尚無治癒方法

歐洲新聞網》指出，帕金森氏症至今尚無治癒方法，而研究人員不斷尋找減緩病情症狀的方法，這些症狀包括顫抖、肌肉僵硬和動作遲緩。據歐洲帕金森協會稱，全球約有1000萬人患有帕金森氏症，預計到2050年這一數字將翻倍。

目前，該技術已應用於7名早期患者，初步結果顯示，其中3人的症狀惡化速度有所減緩，尤其是在持續光刺激的情況下。然而，該試驗仍處於非常早期的階段，但它可能會為神經退化性疾病的治療帶來重要突破。

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醫學 患者 帕金森氏症

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