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「偉大愛情」非票房保證！Z世代對三角戀劇情無感 專家揭原因

聯合新聞網／ 綜合報導
有63.5%的青少年表示，更喜歡以友誼和柏拉圖式關係為主的故事。示意圖／Ingimage
有63.5%的青少年表示，更喜歡以友誼和柏拉圖式關係為主的故事。示意圖／Ingimage

儘管熱門青春影集持續推出，但據研究顯示，Z世代作為這類影視劇的主要觀眾，早已對俗套的三角戀愛情故事沒了興趣。

據美媒《psychologytoday》報導，《艾蜜莉在巴黎》、《外灘探秘》、《我變美的那個夏天》等現象級作品，多以三角戀情為主線，這是好萊塢一貫手法，利用「戀愛衝突」來吸引青少年的目光，認為這是青春劇的關鍵情節。

但前電影公司高層、發展心理學博士雅爾達·T·烏爾斯（Yalda T. Uhls）卻指出，根據《2024年青少年螢幕研究》，有63.5%的青少年表示，更喜歡以友誼和柏拉圖式關係為主的故事。以青少年發展的角度來看，這是非常合理的現象，因為對13～20歲的青少年來說，比起「偉大的愛情」，友誼更受到重視。

烏爾斯表示，年輕世代希望影視劇貼近他們的生活，例如友誼可以和愛情一樣深刻、成長不再圍繞愛情等，渴望那些讓他們「被看見」，而不是「被行銷」的故事；反觀好萊塢的影視導向，往往來自高層們的自身經驗或過往成功案例為範本，推斷青少年想要看什麼，但這無法代表當今青少年的多元樣貌。

烏爾斯在最後呼籲，挑戰不該是不斷複製過去的成功經驗，而是去想像現在和未來可能會發生什麼，真正去聆聽新世代的想法和感受。她直言：「我不是說要把浪漫完全丟掉。我是說：『讓它真實一點』。」

愛情 影視 青春 戀愛 好萊塢

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