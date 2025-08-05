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小美人魚經典「大美人魚」就醜陋又色情？丹麥雕像爭議原創者發聲不解

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
丹麥一尊名為「大美人魚」的雕像因遭批評為「醜陋和色情」，以及「男性對女性應有模樣的火辣幻想」，即將從公共視野中移除，引爆激烈爭論。路透
丹麥一尊名為「大美人魚」的雕像因遭批評為「醜陋和色情」，以及「男性對女性應有模樣的火辣幻想」，即將從公共視野中移除，引爆激烈爭論。路透

丹麥一尊美人魚雕像因遭批評為「醜陋和色情」，以及「男性對女性應有模樣的火辣幻想」，即將從公共視野中移除，卻也引爆了激烈爭論。作者則表示，他無法理解外界的批評。

衛報4日報導，這座名為「大美人魚」（Den Store Havfrue）的雕像高4公尺、寬6尺、重14公噸，2006年豎立在哥本哈根長堤公園（Langelinie Pier），靠近以安徒生童話為靈感的著名「小美人魚」雕像，但2018年因民眾批評「假又庸俗的美人魚」而被移走，改安置於德拉厄堡（Dragør Fort）。

丹麥文化與宮殿署3月出面，以這座雕像不符合德拉厄堡這座1910年地標所承載的文化遺產精神為由，要求移除，市政府則婉拒了作者捐贈的提議。

根據報導，部分批評人士對「大美人魚」大加撻伐，如藝評家克萊格（Mathias Kryger）直言這座雕像「醜陋而色情」。牧師兼記者戈特弗雷森（Sorine Gotfredsen）則寫道：「豎立一座體現男性對女性應有模樣火辣幻想的雕像，不太可能促進多數女性對自身身體的接納。」

也有人認為，這些批評更普遍反映了社會對女性身體的態度，而且並不正面。如報紙編輯柯爾特蘭（Aminata Corr Thrane）就認為，對大美人魚胸部的審視無異於身體羞辱。她還柯爾特蘭認為，「大美人魚」可以說是比著名的「小美人魚」雕像「還不那麼裸露」，但「另一方面，她的胸部更大，而問題大概就出在這裡」。

柯爾特蘭指出，也許大美人魚與小美人魚兩尊雕像「代表了女性的兩個面向，以及那場永無止境的拉鋸：什麼是真正的女人，又什麼是錯誤的女人。」

倒是大美人魚的作者貝赫（Peter Bech）表示，他無法理解這些批評，並說石像的胸部只是「與整體尺度成比例」，創作初衷是回應遊客覺得小美人魚太小，德拉厄的居民常表示喜愛這座雕像，也希望能找到辦法讓它繼續留下來。丹麥宮殿與文化署拒絕置評。

丹麥 遺產

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