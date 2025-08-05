法國高速鐵路網停擺 歐洲之星多班次取消或誤點

歐洲之星（Eurostar）表示，由於法國北部高速鐵路發生機電線路故障，今天至少有17班連接巴黎、倫敦與歐洲大陸的歐洲之星列車取消。

法新社報導，歐洲之星表示：「由於法國鐵路網部分路段暫時關閉，預計往返巴黎的列車全天將會受到嚴重影響，甚至取消。」

歐洲之星補充說：「我們強烈建議所有乘客將行程延後至其他日期。」

除了班次取消外，原定行駛的列車，乘客也遇上長達2小時的嚴重延誤。

法國鐵路線路事業公社（SNCF Réseau）表示，已派出團隊檢查問題並進行維修。

發生問題的路段是在法國北部上法蘭西大區（Hauts-de-France）的穆西（Moussy）與隆格伊（Longueil）之間，目前尚不清楚故障原因。

歐洲之星表示，至少有17列經由英法海底隧道（Channel Tunnel）連接倫敦和巴黎，以及布魯塞爾與阿姆斯特丹之間的歐洲之星列車被取消。

歐洲之星補充說，今天早上自巴黎出發前往布魯塞爾的列車，以及另一列自布魯塞爾至巴黎的列車，最後不得不返回原出發車站。

法國國家鐵路公司（SNCF）引導這些營運中的列車，沿著傳統的非高速線路運行。

列車自格林威治時間16時開始，陸績沿著高速線路再次營運，但來回雙向都只提供單軌服務。

法國國鐵表示，這起事故造成的影響將持續到今天晚上，施工將持續整夜，以便能在早上恢復交通正常。

這是歐洲之星在假日季節所遇的最新一起事故，目前它正因高昂票價而飽受批評，特別是巴黎至倫敦的路線。

另外，法國北部鐵路沿線6月底發生的電纜遭竊事件，也曾造成連續2天的交通問題。