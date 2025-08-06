與他人共處成負擔…日本青年旅館不敵時代浪潮 住宿人次暴跌9成

據日媒「Withnews」報導，曾經陪伴無數年輕人展開夢想旅程的「青年旅館」正悄悄沒落之中。據統計，2024年日本全國僅剩124間青旅，住宿人數也從1973年的341萬人次，驟降至27萬人次，只剩全盛時期的8%。

青旅起源於20世紀初的德國，以「費用經濟又能促進交流」為特色，1951年引進日本後迅速普及，特別受到學生與單身旅人的喜愛。但隨著時間發展，商務旅館、膠囊旅館、共享住宿平台等選項愈來愈多，提供個人更大隱私與彈性，青旅的吸引力便逐漸消退。

日本青年旅館協會坦言，傳統的共用宿舍、夜晚集合的團體活動等制度，如今已有不少人敬而遠之，加上疫情加深「與他人共處」的抗拒心理，讓青旅雪上加霜。不過，協會也正積極轉型，不僅歡迎家庭親子與學生團體入住，還免費招待單親家庭與身心障礙孩童，希望成為更多人踏上旅程的起點。在高一即獨自揹起背包、前往北歐旅行的日本青年旅館負責人池田喊話：「只要你想旅行，就是出發的絕佳時機。別猶豫！不要因為費用高就放棄！」

有網友回憶，1970年獨自入住北海道青旅的7天改變了他的一生，讓他從害羞內向變得敢於與人對話，進而留學、成家，「沒有青旅，就沒有現在的我。」另有網友指出，雖然傳統青旅減少，但「青旅精神」未曾消失，如今許多平價住宿仍延續著共宿、交流的理念，在人與人日益疏遠的時代，反而更顯珍貴。