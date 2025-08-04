新加坡基本軍訓納無人機 防長：強化士兵3D思維

中央社／ 新加坡4日專電

新加坡國防部長陳振聲今天視察基本軍訓中心時表示，在中心接受訓練的新兵，將學習無人機技術的操作及反制方式，目的在訓練士兵具備3D空間意識。

新加坡國防部發布新聞稿表示，陳振聲今天走訪位於德光島的基本軍訓中心（Basic Military TrainingCentre）。訪問期間，他聽取簡報，視導基本軍訓如何透過數據導向、科學化的訓練方式強化新兵的體能與心理韌性，以及在訓練體系中如何落實傷患管理與預防的各項措施。

海峽時報（The Straits Times）、聯合早報等媒體報導指出，陳振聲受訪時表示，在基本軍訓中心接受訓練的新兵，將學習無人機技術的操作及反制方式，無人機技術正在迅速普及，新加坡武裝部隊必須懂得如何運用這類技術，以提升狀態意識。

「這項改革屬於更大規模的訓練轉型計畫，目的在訓練（士兵）具備3D空間意識，因為在實際作戰中，他們在運用武器系統時，必須具備3D思維，而不能只停留在2D層面。」

陳振聲表示，現在乃至未來，士兵不僅可操作自己步槍，還會使用從無人機到機器人的整套技術系統，藉此進一步提升作戰能力，「這正是新加坡武裝部隊持續透過科技提升戰力的方式」。

報導指出，第一批在基本軍事訓練期間學習無人機基本操作的士兵已於7月入伍。

今年5月，陳振聲新任國防部長。他曾於1987年加入新加坡武裝部隊，擔任陸軍總長、熟悉國防事務。

軍訓 陸軍 科學 國防部 新加坡

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