澳洲警方逮捕一名涉嫌間諜活動的大陸女子

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（德國之聲中文網）據澳大利亞聯邦警察局公布的消息，一名女性在澳大利亞秘密收集澳洲佛教協會堪培拉分會觀音堂（Guan Yin Citta Buddhist association）的相關信息，該女子聽命於中國公安部的指揮。據澳洲媒體報道，被捕女子為中國籍，擁有澳洲永久居民身份。

負責澳大利亞聯邦警察特別調查部門的警官說，「我們指控此人的這些行為是為了支持中國公安部的情報目標」。

警方在周末突襲堪培拉多處住宅後，將該女子逮捕並以「魯莽干預外國事務罪」正式逮捕。

警方在一份聲明中表示：「在搜查過程中，警方查獲了包括電子設備在內的多項物品，這些物品將接受取證審查。」

這是澳大利亞《反外國干預法》實施八年以來，第三次提出相關指控，也是首次以該法令指控一名中國公民。在澳洲，“魯莽干預外國事務罪”最高可判處15年監禁。

（路透社）

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