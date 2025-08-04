日本橫濱花火大會海上船失火 影片拍下一片火海還傳出爆炸聲

聯合報／ 編譯羅方妤／即時報導
橫濱市港未來地區4日晚間舉行「港未來智慧節2025」煙火大會，海上用來燃放煙火的船隻突然起火燃燒。圖／擷取自TBS News官方YouTube頻道
橫濱市港未來地區4日晚間舉行「港未來智慧節2025」煙火大會，海上用來燃放煙火的船隻突然起火燃燒。圖／擷取自TBS News官方YouTube頻道

日本NHK報導，橫濱市港未來地區4日晚間舉行「港未來智慧節2025」煙火大會，海上用來燃放煙火的船隻突然起火燃燒。當時船上有煙火表演者和工作人員共五人，他們都跳海逃生並獲救，沒有受傷。目前也尚未傳出傷亡通報。警方和海上保安廳正在調查起火原因，煙火大會也因此中止。

朝日新聞指出，觀眾在當地時間晚間7時45分左右撥打110報警稱，「海上用來燃放煙火的船起火燃燒」。警方和海上保安廳指出，這次有八艘船被用來燃放煙火，其中兩艘起火。其中一艘船上載有煙火表演者和工作人員共五人，他們全跳海逃生並獲救，均無受傷。

一名乘船觀看煙火的50幾歲女子表示：「我聽見『砰砰』巨響，發現海面出現一團火焰。之後冒出黑煙，我覺得應該是發生了火災，我嚇壞了。」

朝日新聞報導，主辦單位指出，他們在7時45分左右決定中止煙火大會。不過，起火的船隻仍繼續燃放煙火，許多人可能是因為這樣，仍留在現場觀看。朝日新聞在晚間8時50分仍在進行採訪，當時滅火工作還在進行，船上仍斷斷續續傳來煙火引起的爆炸聲。

這場煙火大會自2018年起舉辦，是橫濱夏季重要活動之一。今年的煙火大會原訂從晚上7時30分開始，預計在25分鐘內施放約2萬發煙火。

日本 海上保安廳

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