義大利警方全國掃蕩大陸黑幫 逮捕13人並查獲毒品

義大利警方今天宣布，警方在全國掃蕩中國黑幫後逮捕13人，他們被指控涉入販毒、性販運及加重強盜等犯罪行為。

路透社報導，反組織犯罪警官歐立瓦德塞（AndreaOlivadese）表示，警方在包括米蘭、羅馬、佛羅倫斯、普拉托（Prato）和卡塔尼亞（Catania）在內的25省發動突襲。

警方另將31人移送司法當局偵辦，未予以逮捕。警方也查獲550公克或等同5500劑的結晶體甲基安非他命（methamphetamine）「沙霧」（Shabu），並搜查數以百計店家跟車輛。

警方指出，這些幫派犯罪往往專門針對中國人，且如同傳統黑幫，他們「訴諸恐嚇和／或暴力手段以達成目的」，並試圖掌控自己的活動範圍。

中國幫派利用非正式的哈瓦拉（Hawala）支付系統轉帳，並與義大利其他犯罪組織「保持密切聯繫」以共享生意及地盤。

警方提到，黑幫成員通常來自中國同一地區，他們在義大利有較多中國人聚居的地方，擁有更穩固據點。

托斯卡尼大區（Tuscany）的城市普拉托以紡織業及龐大中國社群聞名，當地長期有勞動剝削問題，尤其是在無證移民間。

先前有個別的調查揭露，在范倫鐵諾（Valentino）、亞曼尼（Giorgio Armani）與Loro Piana等奢華品牌的供應鏈中，有中國業主的義大利工坊涉嫌虐待勞工。