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熱浪來襲 日本17處觀測站高溫創紀錄

中央社／ 東京4日綜合外電報導
日本氣象廳（JMA）表示，全國17個觀測站今天測到創紀錄高溫。路透
日本氣象廳（JMA）表示，全國17個觀測站今天測到創紀錄高溫。路透

日本經歷有紀錄以來最熱的6月和7月後，日本氣象廳（JMA）表示，全國17個觀測站今天測到創紀錄高溫

科學家表示，人為引發的氣候變遷導致熱浪在全球變得愈來愈頻繁且更為劇烈，日本也不例外。

法新社報導，日本氣象廳指出，位於中部石川縣的小松市今天觀測到攝氏40.3度高溫，創下新高紀錄。

根據氣象廳，同樣位於中部地區的富山縣富山市今天測到攝氏39.8度高溫，為有紀錄以來最高。

氣象廳補充說，其他15座城市和城鎮觀測到攝氏35.7度至39.8度不等的高溫新紀錄。氣象廳監看日本全國900多個觀測站。

7月30日，日本經歷了有紀錄以來的最高氣溫，西部兵庫縣丹波市柏原地區當地下午2時39分觀測到攝氏41.2度，創下日本觀測史新高。

日本西部地區的梅雨季比往年提早約3週結束，創下另一項紀錄。

日本國土交通省表示，受到降雨量偏低和高溫影響，日本北部地區數座水庫幾乎見底，農民擔憂缺水和極端高溫可能導致農作物歉收。

專家示警，氣候暖化導致日本人喜愛的櫻花樹提前開花，有時甚至無法完全綻放，因為秋冬氣溫不夠低，無法啟動開花所需的機制。

日本今年經歷1898年有觀測紀錄以來最熱的6月和7月後，氣象廳示警說，未來數月將持續出現「酷熱」天氣。

日本 高溫 氣溫

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