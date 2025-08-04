聽新聞
0:00 / 0:00
熱浪來襲 日本17處觀測站高溫創紀錄
日本經歷有紀錄以來最熱的6月和7月後，日本氣象廳（JMA）表示，全國17個觀測站今天測到創紀錄高溫。
科學家表示，人為引發的氣候變遷導致熱浪在全球變得愈來愈頻繁且更為劇烈，日本也不例外。
法新社報導，日本氣象廳指出，位於中部石川縣的小松市今天觀測到攝氏40.3度高溫，創下新高紀錄。
根據氣象廳，同樣位於中部地區的富山縣富山市今天測到攝氏39.8度高溫，為有紀錄以來最高。
氣象廳補充說，其他15座城市和城鎮觀測到攝氏35.7度至39.8度不等的高溫新紀錄。氣象廳監看日本全國900多個觀測站。
7月30日，日本經歷了有紀錄以來的最高氣溫，西部兵庫縣丹波市柏原地區當地下午2時39分觀測到攝氏41.2度，創下日本觀測史新高。
日本西部地區的梅雨季比往年提早約3週結束，創下另一項紀錄。
日本國土交通省表示，受到降雨量偏低和高溫影響，日本北部地區數座水庫幾乎見底，農民擔憂缺水和極端高溫可能導致農作物歉收。
專家示警，氣候暖化導致日本人喜愛的櫻花樹提前開花，有時甚至無法完全綻放，因為秋冬氣溫不夠低，無法啟動開花所需的機制。
日本今年經歷1898年有觀測紀錄以來最熱的6月和7月後，氣象廳示警說，未來數月將持續出現「酷熱」天氣。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言