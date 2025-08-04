澳洲提高外籍生上限至29.5萬人 東南亞申請者優先

澳洲政府今天表示，明年外國學生名額上限將提高9%，至29萬5000人，並將優先審核來自東南亞的申請者。

路透社報導，澳洲政府去年制定外國學生名額上限，並將2025年外籍生名額設限為27萬名，以遏止創新高的移民人數。移民人數攀升導致澳洲房價飆漲。

當局表示，隨著相關政策成功遏止「失控」的國際學生人數，2026年將增加2萬5000個名額。

澳洲教育部長克勒爾（Jason Clare）發布聲明表示：「這是確保國際教育穩健成長，並同時兼顧學生、大學及國家利益的重要措施。」

COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情結束後，國際學生紛紛重返澳洲，2023財政年度澳洲核發了近60萬張學生簽證，創下歷史新高。

澳洲國際學生來源國主要包括中國及印度。

除設定名額上限外，澳洲當局2024年還提高外國學生簽證費用超過1倍，並承諾消除讓學生得以延長居留的法規漏洞。

澳洲國際教育助理部長希爾（Julian Hill）表示，政府抑制移民措施「已見成效」，讓2026年的名額得以適度增加。

希爾強調，持續邀請（東南亞）鄰國的優秀學生來澳洲學習，對「澳洲未來的軟實力非常重要」。

澳洲總理艾班尼斯（Anthony Albanese）領導的工黨政府一直將強化與東南亞的關係列為重點，希望藉此減少對中國經濟的依賴。

澳洲是全球國際學生比例最高的國家之一。2024年，國際教育產業為澳洲經濟貢獻超過510億澳元（約新台幣9870億元）。