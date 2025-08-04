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歐洲農藥導致盧安達蜂群死亡 衝擊東非農業與生態

中央社／ 盧安達首都基加利4日綜合外電報導

科學家表示，一些歐洲公司向東非國家販售歐盟禁用的農藥，導致盧安達大批蜜蜂死亡，這不僅影響農業，也對整個生態系統構成威脅。

法新社報導，咖啡、茶葉、酪梨、芒果、豆類和番茄等作物都仰賴蜜蜂授粉，因此蜜蜂對農業占國內生產毛額（GDP）3成、就業7成的盧安達來說可謂至關重要。

在盧安達南部穆漢加區（Muhanga）的蜂農魯齊加納（Joseph Ruzigana）早上醒來，發現他新建的20個蜂箱內的蜜蜂全數死亡。

他告訴法新社記者：「其他蜂農也因為這些危險的農藥而損失大量蜜蜂。看來本季我們採不到任何蜂蜜了。」

魯齊加納表示，根據官方統計，國內有超過10萬名蜂農，但許多人正被迫放棄養蜂。

據報導，氣候變遷是造成蜂群死亡的部分原因，本季降雨時間較長，對養蜂不利，但當地居民與專家指出，主要問題仍是歐洲的農藥。

整個東非地區都有類似狀況。根據位於肯亞（Kenya）奈洛比（Nairobi）的國際昆蟲生理學暨生態學中心（International Centre of Insect Physiology andEcology，ICIPE），烏干達（Uganda）、衣索比亞（Ethiopia）、坦尚尼亞（Tanzania）與肯亞皆有因使用農藥導致蜜蜂死亡率持續上升的情況。

蜜蜂 肯亞 死亡率

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