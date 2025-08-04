2歲童藏行李箱 紐西蘭女子涉嫌兒虐遭捕

紐西蘭一名客運司機昨天發現行李艙內一個行李箱裡，藏著一名還有生命跡象的2歲女童。當局表示，涉案的27歲紐西蘭女子涉嫌疏於照顧幼童遭到逮捕，於今天出庭。

綜合美聯社及紐西蘭新聞網站Stuff報導，警官哈里森（Simon Harrison）透過聲明指出，這輛客車行經首都奧克蘭北方凱瓦卡（Kaiwaka）的預定停靠點時，一名乘客要求打開行李艙門，司機隨即發現行李箱內有動靜。

哈里森說，司機打開行李箱後發現這名2歲女童，雖然體溫非常高，但身體無明顯傷痕。當局未說明女童在行李艙內待了多久。

女童隨後被送往醫院，當地時間昨晚仍在院內觀察。

警方表示，被捕女子被控虐待或疏於照顧兒童。執法單位沒有公布她的姓名。

紐西蘭城際客車旅遊公司（InterCity）向當地媒體證實，涉事車輛屬於該公司。根據公司規定，3歲以下兒童可由成人抱著搭車，無需額外收費。