快訊

台中超商凶殺案…啦啦隊女神河智媛老闆遭砍亡 樂天球團回應

豐原超商外遭砍死…無限夢想總經理曾涉性騷女員工 一審判賠100萬

高雄機場「跑道有破洞」緊急停止營運 國內外航班大亂

沙烏地頒新法：除2座聖城 外國人可持房產

中央社／ 開羅4日專電

沙烏地阿拉伯7月推出新法，允許一般外國人以個人、公司或組織名義，在沙國全境（麥加和麥地那等2聖城除外）購買和持有房地產。台灣駐沙國代表張治平提醒有意在沙國置產的國人，先向當地機關和代表處了解申購房產的流程細節。

沙烏地阿拉伯媒體「阿拉伯報」（Arab News）報導，沙國政府7月25日正式公告新法，允許非沙國公民可在沙國以個人、公司或組織名義置產。新法將自2026年1月起生效。

新法特別鼓勵至首都利雅德（Riyadh）和吉達（Jeddah）購置房產。吉達位於紅海沿岸，是沙國第2大城，也是通往聖城麥加（Mecca）的主要出入口。

而兩大聖城麥加和麥地那（Medina）的房產所有權則適用特殊條件，一般非穆斯林的外國人仍不得持有。但今年1月底，沙烏地阿拉伯政府已宣布，開放外國人在兩大聖城購買股份或債券。

沙國市政農村事務和住房部長霍蓋爾（Majid binAbdullah Al-Hogail）表示，制定新法的目在於刺激當地產業發展，並鼓勵外國直接投資。

沙烏地商會聯合會國家估價委員會（NationalValuation Committee）會長舒瓦伊爾（Hamad Al-Shuwaier）則表示，內閣批准此新法，代表支持沙烏地房地產開發計畫。

新法同時也明定限制措施，以保護當地文化和宗教敏感性。例如，政府劃分出外國人可以購買房地產的特定區域、數量和期限，也包括使用權、房產受益權、租賃權和其他財產權益等權利。

居住登記在沙烏地阿拉伯的個人和外國公司均可持有房產。個人可在限制區域外擁有一套用於個人的房產；公司則可購買房產用於業務或是員工住房。外國大使館和國際組織在取得沙國外交部核准後，也可持有房產用於官方工作。

沙國政府將對外國人房地產交易收取購買金額5%的過戶費。如外國人未至國家房地產登記處登記所有權，將導致高達1000萬沙烏地利雅（Riyal，約新台幣7960萬元）的巨額罰款。

駐沙烏地阿拉伯王國台北經濟文化代表處代表張治平接受中央社記者採訪表示，沙國開放特定區域的不動產讓外國人投資持有，此舉確實可吸引外商前來沙國開發或投資房地產，也有助於刺激沙國房地產的發展。

但張治平也提醒，此新政策的配套措施及施行辦法尚未明朗，建議有意在沙國投資房地產的國人應先審慎了解申購房產的流程細節，尤其對法律層面的疑慮，需找到有經驗的律師協助釋疑解決，畢竟沙國對外國人持有房產的政策尚未成熟。

張治平強調，代表處已積極著手搜集新法的相關資訊。如國人有意前往沙國實地勘查市場現況，代表處將樂意提供協助服務。

駐沙國代表處的領務服務轄區除沙國全境外，同時兼理阿富汗、卡達、巴基斯坦、葉門、衣索比亞、吉布地、蘇丹和南蘇丹。

房產 房地產 外國人

延伸閱讀

不甩敏感耶路撒冷清真寺規定 以色列極右部長祈禱引眾怒

桃園7月詐騙財損激增1成6各縣市最高 驚爆假投資詐騙7千萬求助

直呼日本「世界最熱」！沙烏地觀光客曝熱帶國家避暑法：非常舒服

紐約大樓槍案／黑石主管遇害 休班警留下2幼子與孕妻

相關新聞

熱浪襲歐… 法人戲水兩月193死 葡萄牙進入警戒狀態

法國公共衛生署1日發布公報說，今夏熱浪導致更多法國人下水避暑，溺水事件大幅增加。自6月1日至7月23日，全法共通報702...

浮報無人機價格 烏肅貪4人被捕… 包括國會議員、地方首長

烏克蘭國家肅貪局（NABU）2日說，與肅貪專責檢察署（SAPO）查獲一起系統性侵吞地方政府為國防軍隊需求所撥款項，以及大...

7月平均氣溫刷新紀錄！降雨不足常年10% 日本連3年暑旱恐再陷米荒

日本多地近日遭遇極端高溫和乾旱，今年7月的平均氣溫是連續第三年刷新歷史紀錄，多地降雨量不足常年10%，水稻生產受到嚴重影...

俄遠東外海再震 堪察加半島沉睡600年火山突噴發

俄羅斯遠東地區的千島群島（Kuril Islands）北端3日發生一起規模6.8的強烈地震，震央位於大洋城（Severo...

用對話取代武力！ 教宗勉年輕人：新和平世界象徵

【台灣醒報記者莊瑞萌綜合報導】「年輕人是另一個世界存在的象徵！」教宗良十四世在上週日彌撒向逾百萬名天主教青年勉勵表示，他們是「新和平世界存在的象徵」，他並呼籲世人以對話取代武力解決衝突。致詞時他也提及

潛艦技工維修時被電死！專家憂： 美海軍困境縮影「戰爭時恐無艦可派」

美國海軍當前面臨設施老化、維修人員短缺及乾塢量能受限等諸多挑戰，以致保修屢屢延宕。潛艦海倫娜號維修不當釀成一名士兵殉職，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。