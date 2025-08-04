用對話取代武力！ 教宗勉年輕人：新和平世界象徵

【台灣醒報記者莊瑞萌綜合報導】「年輕人是另一個世界存在的象徵！」教宗良十四世在上週日彌撒向逾百萬名天主教青年勉勵表示，他們是「新和平世界存在的象徵」，他並呼籲世人以對話取代武力解決衝突。致詞時他也提及加薩及烏克蘭等受戰火蹂躪的青年，強調教會與他們同在。此次活動吸引全球超過一百萬名青年齊聚羅馬。下一次聚會將在2027年8月3至8日在南韓首爾舉行。

心繫受戰火波及者

據《全國公共廣播電台》報導，教宗良十四世於上週日主持「青年禧年」閉幕彌撒，在致詞時他強調，人類彼此之間的傷害是造成年輕世代承受苦難的主因之一，他並特別提到這次無法參與活動的加薩與烏克蘭青年。

他指出，「我們與那些承受嚴重苦難的年輕人更靠近，而這些苦難是其他人類造成的。」「我們與加薩以及烏克蘭的年輕人同在，也與其他所有被戰火染紅的土地上的青年站在一起。」

良十四向青年信徒勉勵表示，「親愛的弟兄姊妹，你們是希望的象徵，一個兄弟情誼與友誼的世界，一個不用靠武器、而是以對話解決衝突的世界。」

現場氣氛火熱

教宗在上週六晚間也主持守夜祈禱，當晚有大批青年選擇露營過夜，雖然天空飄著雨，但現場氣氛相當火熱。根據梵蒂岡統計，有超過100萬名青年出席，另有7,000名神父與450位主教參與。

來自波多黎各、年僅20歲的蘇米爾．里奧斯參加活動時有感而發指出，「雖然身體有點淋濕、聲音沙啞、天氣又冷，但能參與這樣歷史性的時刻非常難得。」另一名來自羅馬的德盧卡修女則認為，「早上醒來時確實有點辛苦，但我期待能再次見到教宗。」

籲青少年懷抱和平之心

據《歐洲通訊社》報導，這次活動是教宗良十四世首次與年輕天主教徒進行重要會晤，在第二天的慶祝活動時他呼籲所有在場的青年信徒懷抱和平之心，「如同福音裡提到的，我們生命的圓滿，不在於我們累積了什麼或擁有多少，我們每個人的存在目的是去面對那些無法簡化、無法立刻獲得回答的重要問題。這些問題需要我們站起來並超越自己勇敢起飛。」

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