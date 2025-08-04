快訊

豐原超商男子被刺送醫不治 41歲黃姓凶嫌犯案2小時後投案

豐原超商凶殺案 男子結帳後被刺傷送醫急救無效死亡

首年數乙偏易未來怎準備 數甲跨考「輾壓」再重演？

潛艦技工維修時被電死！專家憂： 美海軍困境縮影「戰爭時恐無艦可派」

中央社／ 華盛頓3日綜合外電報導
海軍專家擔憂，船艦維修廠延誤或工程品質不良，未來若亞洲爆發戰爭時恐陷無艦可派的窘境。圖為美國海軍維吉尼亞級核動力攻擊潛艦「明尼蘇達號」。(路透)
海軍專家擔憂，船艦維修廠延誤或工程品質不良，未來若亞洲爆發戰爭時恐陷無艦可派的窘境。圖為美國海軍維吉尼亞級核動力攻擊潛艦「明尼蘇達號」。(路透)

美國海軍當前面臨設施老化、維修人員短缺及乾塢量能受限等諸多挑戰，以致保修屢屢延宕。潛艦海倫娜號維修不當釀成一名士兵殉職，凸顯維持既有艦隊戰力方面的困境。

華爾街日報指出，根據海軍一份報告歸結，聲納技工桑德斯（Timothy Sanders）去年5月殉職，是因不慎觸碰到維修人員未蓋好的電源裝置所致。事實上，桑德斯生前曾多次向母親透露，他擔心核潛艦「海倫娜號」（USS Helena）的維修不合規，恐將釀出人員傷亡。

潛艦的檢修週期特別嚴格，通常每兩年就需進入乾塢進行長達6個月的維修保養，然1986年下水的洛杉磯級核子攻擊潛艦海倫娜號，近年已成美國海軍維修困境的縮影。海倫娜號近年待在船塢時間比出海還多。

美國總統川普籲關注海軍新船建造方面的不足。海倫娜號歷來昂貴且混亂的維修過程則凸顯另一問題：美國在修復現有艦艇與潛艦方面同樣面臨困境。

雖然桑德斯的殉職是船廠事故中的極端案例，但造船與維修業抱怨熟練人員不足導致錯誤頻傳與進度延宕已久；乾塢容量有限與設備老舊也同為嚴峻挑戰。這些問題反映冷戰結束後，美國對公營船廠投資不足，以及整體海事產業衰退。隨外界對海軍戰備關注日增，這些隱憂如今更顯突兀。

海軍專家擔憂，船艦維修廠延誤或工程品質不良，未來若亞洲爆發戰爭時恐陷無艦可派的窘境；目前保養延宕已開始造成部隊運作混亂。以美軍陸戰隊為例，就發生過兩棲作戰艦維修不良而無法按計畫部署與訓練。

海軍艦艇維修經常超出預定時程。美國海軍表示，去年未能按時完成維修的水面艦約達1/3，近年來延誤比例最高時曾達2/3。像耗資超過12億美元維修的潛艦波伊西號（USS Boise），在表定2029年再次重返海上執勤前，會有14年處於停擺狀態。

讓艦艇迅速重返海上如今比以往任何時候都更重要，因為美國海軍的艦隊規模已大幅縮減；1980年代後期，美國海軍擁有約600艘艦艇，如今僅剩約295艘。

然而艦艇數量減少加上維修時間拉長又形成惡性循環。可用船艦必須在海上待更久，承受更多耗損，回港後又得花更大力氣維修。

缺乏經驗老到技工是目前一大難題。根據美國國會預算處（CBO）一份報告，有些船廠焊接工的薪資與速食店員工相近，導致許多人離開這個行業。國會預算處指出，技術不熟練會降低產能、增加工安事故，進一步加劇延宕。

海軍專家另表示，為解決維修進度塞車，美國還必須加大對乾塢設施的投資。據美國海軍一名官員表示，去年美軍光驅逐艦的維修時間，總計就比原訂進度多出2633天。

海軍 美國 潛艦

延伸閱讀

政院引白宮文件 重申20%是暫時性稅率

共軍7名上將缺席國防部活動 引來反腐關注

義大利海軍集合！PANERAI全新聯名表 再現新一代剽悍與專業風格

有船沒人…海巡拚造艦對抗中共騷擾 近9成艦艇人力未達配置基準

相關新聞

潛艦技工維修時被電死！專家憂： 美海軍困境縮影「戰爭時恐無艦可派」

美國海軍當前面臨設施老化、維修人員短缺及乾塢量能受限等諸多挑戰，以致保修屢屢延宕。潛艦海倫娜號維修不當釀成一名士兵殉職，...

疑預謀！海地孤兒院9人遭綁架 包括愛爾蘭院長與3歲幼童

海地官員表示，首都太子港（Port-au-Prince）附近一家孤兒院今天發生綁架事件，遭劫持的9人中包括愛爾蘭籍院長與...

低估的危險！塑膠汙染嚴重威脅人體健康 全球公衛專家示警

一個由科學家與醫師組成的國際團隊在本週聯合國全球塑膠公約會議登場前提出警告說，塑膠汙染對「人類健康構成嚴重、日益惡化且被...

日本女街頭叫囂裸跑 2警壓地制服7分鐘昏迷送院亡

日本北海道帶廣市發生裸女離奇死亡事件。32歲女子凌晨時份在街上裸跑，邊跑邊大聲叫囂…

5口之家環遊世界200天！夫妻攜3幼子走訪14國 一件事壓力最大

根據日媒「女子SPA!」報導一位37歲媽媽@okan.momtraveller和先生帶著年僅5歲、3歲與1歲的三個孩子，踏上為期200天、橫跨14國的世界冒險。從東南亞的泰國出發，旅程一路延伸至歐洲、北美洲、再進入南美洲，包括秘魯、玻利維亞與厄瓜多等地，無論是搭乘駱駝穿越沙漠，還是在山中找醫院，每一步都充滿挑戰與收穫。

孤獨死不再是老人專利 日劇大齡女子的終活觀引發共鳴

日本65歲以上單人家庭首次突破900萬戶，值得注意的是，東京的一人家庭有七成五是青壯年，孤獨死不是老年的專利。但是，「一輩子單身便等於將孤獨而死嗎？」由得獎漫畫《想一個人死去》（ひとりでしにたい）改編的日劇，討論壯年終活、長照「天邊孝子」與高齡投資詐騙等社會議題，日本人紛紛表示「好有共鳴」。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。