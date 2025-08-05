日百歲人瑞揭長壽秘訣「絕不回頭」 50年來每晚吃一道下酒菜防癌
根據日媒「日テレNEWS」報導，鹿兒島縣以長壽著稱，百歲以上人瑞數量在去年九月的統計中有2025人。其中，101歲的宮內義光與100歲的豐山Tomiko，就是當地健康長壽生活的最佳實例。
宮內義光每天早上6點半起床跑步，即使天氣炎熱，也堅持完成1公里訓練。他63歲時開始接觸田徑，之後接連打破多項世界與日本紀錄。他的生活哲學是「不回頭看」，相信「過去的已經過去，只能往前走」。他強調「健康要靠自己維持，目標是繼續跑到105歲」，也堅持到田裡勞動。無論是運動或飲食，都講求持之以恆。他每天晚餐都會吃一小瓣烤大蒜，並搭配自製的蘆薈燒酎，這樣的習慣已持續超過50年。鹿兒島大學醫院嶽崎俊郎教授指出，大蒜具有抗動脈硬化、抑制癌症的潛力，持續活動身體能減少肌肉流失。
另一位百歲人瑞豐山Tomiko則住在奄美大島。她至今仍每日下廚，使用自家種植的蔬菜與島上食材，如黑糖、海鹽。她最常料理的冬瓜與紅鳳菜，專家指出這些生長於南方的熱帶植物因需要抵禦強烈紫外線，富含抗氧化物，是長壽飲食的關鍵。再加上島上鄰里緊密的人際關係，讓鹿兒島人不僅身體健康，也保持良好的心理狀態。百歲長者們的生活方式提醒我們，規律運動、自然飲食與積極正向心態，是延年益壽的不二法門。
※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
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