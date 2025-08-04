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北韓狂推多胎新聞催生！五胞胎名字藏玄機 三胎家庭送新房、縮工時

聯合新聞網／ 綜合報導
北韓為解決少子化危機，推出多項獎勵措施催生。 美聯社
北韓為解決少子化危機，推出多項獎勵措施催生。 美聯社

根據日媒「日テレNEWS」報導，北韓近來高調宣傳國內首次出現的五胞胎與三胞胎誕生的消息。尤其6月間誕生的首例五胞胎，不僅在國家級醫療體系協助下順利出生，連名字首字連起來都有「竭盡忠誠」之意，五胞胎的母親更表示「要好好養育孩子，報答黨的恩情」。

北韓國營媒體幾乎每個月報導三胞胎出生的消息，朝日新聞外交專門記者牧野愛博觀察指出，這樣的報導，正是配合金正恩少子化推動的「特殊政策宣傳戰」。根據聯合國推估，2024年北韓的合計特殊生育率為1.78，遠低於維持人口所需的2.07，預計至2034年起人口將開始減少。為此，金正恩親自於2023年母親大會上提及少子化危機，強調「國家必須和母親一起解決孩子的撫養和教育問題」，甚至因感念母親的恩情，數度以手帕拭淚。

為了提高生育意願，北韓推出多項獎勵措施。包括國家飼養一萬多頭羊，每天免費提供羊奶、興建托育設施，三胎以上家庭可分配新屋，並根據子女人數發放補助金。2024年更進一步修改育兒政策，育有2名8歲以下子女的母親享有縮短工時、增加有薪假、育嬰假等福利。也有報導指出，平壤新市鎮提供多子女家庭優先入住、優先享有醫院治療的資格。

但儘管制度推陳出新，實際執行卻因基礎設施不足而受限。因學校無法提供午餐，北韓小學生的上課時間被分為上下午兩班制，學生得返家再外出勞動，生活條件相當艱困。此外，根據韓國統一省調查，北韓也透過禁止離婚、處罰中止妊娠等法律手段來控制家庭結構變化。這些報導皆顯示了北韓也像其他國家一樣面臨嚴重的少子化問題。

北韓 育兒 少子化 生育率 金正恩 育嬰假

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