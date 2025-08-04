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疑預謀！海地孤兒院9人遭綁架 包括愛爾蘭院長與3歲幼童

中央社／ 太子港4日綜合外電報導
海地一家孤兒院今天發生綁架事件，遭劫持的9人中包括愛爾蘭籍院長與1名3歲幼童。示意圖／AI生成
海地一家孤兒院今天發生綁架事件，遭劫持的9人中包括愛爾蘭籍院長與1名3歲幼童。示意圖／AI生成

海地官員表示，首都太子港（Port-au-Prince）附近一家孤兒院今天發生綁架事件，遭劫持的9人中包括愛爾蘭籍院長與1名3歲幼童。

法新社報導，這些受害者是從位於首都東南方約10公里的肯斯科夫（Kenscoff）聖海倫（Sainte-Helene）孤兒院被強行帶走。

受害者包括愛爾蘭傳教士赫拉提（Gena Heraty），她負責管理由人道組織「我們的小兄弟姐妹」（NosPetits Freres et Soeurs）營運的孤兒院。

據肯斯科夫市長尚恩（Masillon Jean）與另一名消息人士表示，遭挾持的還有1名3歲幼兒與7名員工。

尚恩表示：「綁架者約在凌晨3時30分（格林威治標準時間7時30分）闖入孤兒院，沒有開槍。」並稱這是一次「有預謀的行動」。

他說，歹徒「破牆而入，然後前往院長所在的建築，帶走9名人質。」

消息人士向法新社表示，儘管綁匪尚未提出任何要求或贖金，但赫拉提今天凌晨致電此組織，證實自己也遭綁架。

赫拉提自1993年起住在海地，她負責管理這家收容多達270名兒童的孤兒院。她是最新一名在海地遭綁架的外籍傳教士。

自今年年初以來，肯斯科夫在當地已成名為「共生」（Viv Ansanm）幫派的攻擊目標，這個幫派已控制當地其他多個當地區域。

綁架 海地 幫派

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