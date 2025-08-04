疑預謀！海地孤兒院9人遭綁架 包括愛爾蘭院長與3歲幼童
海地官員表示，首都太子港（Port-au-Prince）附近一家孤兒院今天發生綁架事件，遭劫持的9人中包括愛爾蘭籍院長與1名3歲幼童。
法新社報導，這些受害者是從位於首都東南方約10公里的肯斯科夫（Kenscoff）聖海倫（Sainte-Helene）孤兒院被強行帶走。
受害者包括愛爾蘭傳教士赫拉提（Gena Heraty），她負責管理由人道組織「我們的小兄弟姐妹」（NosPetits Freres et Soeurs）營運的孤兒院。
據肯斯科夫市長尚恩（Masillon Jean）與另一名消息人士表示，遭挾持的還有1名3歲幼兒與7名員工。
尚恩表示：「綁架者約在凌晨3時30分（格林威治標準時間7時30分）闖入孤兒院，沒有開槍。」並稱這是一次「有預謀的行動」。
他說，歹徒「破牆而入，然後前往院長所在的建築，帶走9名人質。」
消息人士向法新社表示，儘管綁匪尚未提出任何要求或贖金，但赫拉提今天凌晨致電此組織，證實自己也遭綁架。
赫拉提自1993年起住在海地，她負責管理這家收容多達270名兒童的孤兒院。她是最新一名在海地遭綁架的外籍傳教士。
自今年年初以來，肯斯科夫在當地已成名為「共生」（Viv Ansanm）幫派的攻擊目標，這個幫派已控制當地其他多個當地區域。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言