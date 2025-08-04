低估的危險！塑膠汙染嚴重威脅人體健康 全球公衛專家示警

一個由科學家與醫師組成的國際團隊在本週聯合國全球塑膠公約會議登場前提出警告說，塑膠汙染對「人類健康構成嚴重、日益惡化且被低估的危險」。

英國「金融時報」報導，1個由27位公衛專家組成的團隊今天在國際期刊「刺胳針」（The Lancet）發表報告指出，「塑膠在其生命週期的每一階段、以及人類生命的每一階段」都會引發各種疾病。他們指出，尤其以嬰幼兒最易受到影響。

研究主筆、美國波士頓學院（Boston College）「全球健康觀察站」主任蘭德雷根（Philip Landrigan）說：「與氣候變遷與空氣汙染相比，塑膠對人類健康的影響長期一直是個未被充分關注的議題，但如今愈來愈多證據顯示了問題的嚴重性。」

170個國家的代表明天將在瑞士日內瓦（Geneva）聚首，再度嘗試達成全球塑膠公約（Global PlasticsTreaty）。

多國代表去年12月在韓國釜山的第5輪談判破局，因為產油國強力反對100個國家限制原生塑膠生產的提案。

蘭德雷根呼籲各國外交代表在日內瓦會議中建立「有意義且有效的國際合作機制，來應對這項全球危機」。

人類健康議題預計將在本輪談判中扮演重要角色。去年釜山的會議中，有94國同意逐步淘汰對人體有害的成分。

專家指出，塑膠對健康的影響範圍深遠，包括心血管疾病、癌症、糖尿病與呼吸系統疾病，此外還會增加感染風險。蘭德雷根表示，目前尚無針對塑膠造成的整體疾病負擔進行過可靠的估算。

不過，根據報告引用去年的一項研究，僅塑膠中廣泛使用的3種化學物質所造成的健康問題，每年就使全球1/3人口所在的38個國家損失高達1.5兆美元。

根據美國馬里蘭大學（University of Maryland）專家克羅柏（Maureen Cropper）領導的研究，其中一種名為雙酚A（BPA）的化學物質，就與全球23.7萬起缺血性心臟病死亡案例與19.4萬中風死亡案例相關。

儘管如此，蘭德雷根說，研究團隊並非主張全面淘汰塑膠。他說：「塑膠在現代社會中仍有許多不可或缺的用途，但我們需要將這些用途與一次性塑膠這類無謂用途區分開來，而後者占了全球塑膠生產的40%。」

鑒於美國總統川普政府一向反對全球環境協議，蘭德雷根對日內瓦談判持保留態度，但他表示，「我們仍有義務繼續推進（這項協議）」。

對於限制原生塑膠生產的提案，外界普遍不看好能說服俄羅斯、伊朗、沙烏地阿拉伯，甚至是立場相對溫和的巴西等國。但有關逐步淘汰有害產品與化學物質的提案則獲得較多國家支持，包括積極推動談判進程的巴西。