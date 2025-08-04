日本女街頭叫囂裸跑 2警壓地制服7分鐘昏迷送院亡
日本北海道帶廣市發生裸女離奇死亡事件。32歲女子凌晨時份在街上裸跑，邊跑邊大聲叫囂，及後遭兩名警員當埸制服，可是她被壓在地上7分鐘後突然失去意識，送院不治，死因須進一步調查。
帶廣警署副署長表示，要調查事發時警方的對應方式是否適當。
裸跑女子被制服後昏迷 送院死亡
綜合外媒報導，據北海道縣警方消息，事發於8月2日凌晨3時半，警方接報到場，發現有1名32歲無業女子，全身赤裸在帶廣市西19南3丁目街頭大聲叫囂，並跑來跑去。其後兩名警員趕到現場，將她按在地上制服，約7分鐘後，該女子突然失去意識，緊急送院搶救，於當天早上9點40分宣告不治。
警方調查應對措施是否合適
女死者死因須進一步調查，帶廣警署副署長淺井隆宏表示：「我們將等待進一步調查，以確定我們的應對措施是否存在問題。」
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文章授權轉載自《香港01》
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