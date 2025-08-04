非洲移民船葉門外海沉沒68死 失蹤74人凶多吉少

國際移民組織駐葉門官員指出，一艘搭載154名非洲移民的船隻在葉門外海沉沒，造成68人喪生，仍有74人下落不明。

美聯社報導，葉門外海一連串船難已經造成數以百計非洲移民喪生，這起悲劇是最新一起。這些移民希望抵達富裕的波斯灣國家謀生。

國際移民組織（International Organization for Migration）駐葉門特派團團長艾索夫（Abdusattor Esoev）告訴美聯社，這艘船搭載154名衣索比亞移民，今天凌晨在葉門南部阿比揚省（Abyan）外海沉沒。

他表示，54具遺體被沖上康法縣（Khanfar）岸邊，尋獲的另外14具遺體被送到阿比揚省首府津吉巴（Zinjibar）一間醫院的太平間。

艾索夫說，只有12人生還獲救，其他失蹤者推定已經死亡。

路透社報導，國際移民組織指出，來自非洲的非正規移民持續大舉流入葉門。

每年都有移民搭乘簡陋船隻，從葉門穿越吉布地和厄利垂亞之間的曼德海峽（Bab al-Mandab），希望抵達沙烏地阿拉伯和其他波斯灣國家謀生。

國際移民組織形容從非洲之角（Horn of Africa）到葉門這條路線是「舉世最危險卻最繁忙的混合移民路線之一」。國際移民組織去年記錄到超過6萬名移民抵達葉門。

混合移民是指由多種原因引起的移民活動，包括無成人陪伴的兒童、環境移民、被販運受害人、受困移民、尋求庇護者和難民等。