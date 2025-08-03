千島群島規模7.0強震後 俄羅斯解除堪察加半島海嘯預警
俄羅斯千島群島（Kuril Islands）外海今天稍早發生規模7.0強震後，俄國緊急服務部門已解除針對堪察加半島（Kamchatka Peninsula）的海嘯預警。
路透社報導，俄國緊急服務部門稍早於通訊軟體Telegram發文，「海浪高度預估較低，但大家仍須遠離海岸」。美國海嘯警報系統（U.S. Tsunami Warning System）測得該地震規模為7.0，但未發布海嘯警報。
俄羅斯新聞社（RIA）和科學家今天也指出，堪察加半島的克拉舍寧尼科夫火山（Krasheninnikov Volcano）於夜間爆發，為600年來首度噴出熔岩。
克拉舍寧尼科夫火山海拔高度約為1856公尺，這次爆發產生的火山灰柱則高達6000公尺。
千島群島外海強震及克拉舍寧尼科夫火山噴發，都可能與上週震撼俄國遠東地區的規模8.8強震有關。
千島群島位於堪察加半島南端，俄國科學家7月30日曾示警，未來幾週這個區域可能發生強烈餘震。
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