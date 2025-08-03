上任以來最大活動！教宗良十四世鼓勵百萬天主教青年傳播信仰

天主教教宗良十四世（Pope Leo XIV）今天在羅馬市郊主持他上任近3個月以來的最大活動，鼓勵現場的逾100萬天主教青年傳播信仰。

綜合路透社及梵蒂岡新聞網（Vatican News）報導，良十四世在托爾維爾加塔（Tor Vergata）會場主持「禧年青年日」（Jubilee of Youth）活動閉幕彌撒，為這場旨在激勵天主教青年的特別活動週劃下句點。許多年輕人高呼「教宗萬歲」，身穿色彩鮮豔的T恤，並揮舞多國國旗。

據報導，教宗在活動講道中表示：「親愛的年輕人…將你們的熱忱與信仰見證傳遞給你們遇見的每個人。」

在彌撒的尾聲，良十四世也對加薩走廊和烏克蘭戰爭表達悲痛之意，並呼籲青年協助打造更美好的世界。

教宗說：「我們與加薩的青年同在，我們與烏克蘭的青年同在。」