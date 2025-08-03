快訊

豪雨肆虐阿里山…民眾直擊土石流畫面曝 樹木一棵棵倒下

又一家！台中海線知名建商爆財務危機 急公告「全面停工」

上任以來最大活動！教宗良十四世鼓勵百萬天主教青年傳播信仰

中央社／ 羅馬3日綜合外電報導
天主教教宗良十四世（Pope Leo XIV）今天在羅馬市郊主持他上任近3個月以來的最大活動，鼓勵現場的逾100萬天主教青年傳播信仰。歐新社
天主教教宗良十四世（Pope Leo XIV）今天在羅馬市郊主持他上任近3個月以來的最大活動，鼓勵現場的逾100萬天主教青年傳播信仰。歐新社

天主教教宗良十四世（Pope Leo XIV）今天在羅馬市郊主持他上任近3個月以來的最大活動，鼓勵現場的逾100萬天主教青年傳播信仰

綜合路透社及梵蒂岡新聞網（Vatican News）報導，良十四世在托爾維爾加塔（Tor Vergata）會場主持「禧年青年日」（Jubilee of Youth）活動閉幕彌撒，為這場旨在激勵天主教青年的特別活動週劃下句點。許多年輕人高呼「教宗萬歲」，身穿色彩鮮豔的T恤，並揮舞多國國旗。

據報導，教宗在活動講道中表示：「親愛的年輕人…將你們的熱忱與信仰見證傳遞給你們遇見的每個人。」

在彌撒的尾聲，良十四世也對加薩走廊和烏克蘭戰爭表達悲痛之意，並呼籲青年協助打造更美好的世界。

教宗說：「我們與加薩的青年同在，我們與烏克蘭的青年同在。」

青年 教宗 信仰 年輕人 良十四世

延伸閱讀

影／今台電殉職英雄天主教殯葬彌撒 「燈已點亮」致敬曲作者現身

教宗抨擊加薩戰爭野蠻 疾呼和平解決衝突

烏克蘭重建會議羅馬登場 義總統重申堅定不移挺烏

延續教宗百年傳統 良十四世入住別墅度假

相關新聞

影／尼斯湖水怪現蹤？神秘黑物「抬頭前進」最新目擊畫面曝光

每日郵報報導，傳說中的「尼斯湖水怪」被認為棲息於英國蘇格蘭的尼斯湖，其形象常被描繪為類似蛇頸龍的神祕生物，長年來撲朔迷離...

上任以來最大活動！教宗良十四世鼓勵百萬天主教青年傳播信仰

天主教教宗良十四世（Pope Leo XIV）今天在羅馬市郊主持他上任近3個月以來的最大活動，鼓勵現場的逾100萬天主教...

「台美小姐」出爐！珠寶設計師王怡文戴上后冠 為台灣人堅韌精神感動不已

在美國長大的珠寶設計師王怡文今天戴上后冠，成為台裔社區選出的台美小姐。...

紐西蘭觀光景點要收費 外國遊客入場每人350元起跳

紐西蘭近日宣布，將針對訪客眾多的知名景點，如米佛峽谷步道、庫克山與教堂灣等，只對外國遊客收取入場費，每人20至40紐幣（約新台幣420至840元），以提升旅遊產業永續錢流與景點維護經費。

印尼火山兩度噴發 火山灰柱達1.8萬米 機場部分航班取消

印尼最活躍火山之一勒沃托比火山男峰（Mount Lewotobi Laki Laki）1日晚上8時和2日凌晨1時連續兩次...

影／俄國火山600年來首噴發！火山灰竄6千公尺畫面曝 橘色航空警示等級

路透引述俄羅斯新聞社2日報導，俄羅斯遠東堪察加半島的克拉申尼尼科夫火山（Krasheninnikov Volcano）於...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。