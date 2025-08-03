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豪雨狂炸中南部！最新24小時雨量預測出爐 2縣市達停班課標準

數十年來最厚積雪！澳洲東部城鎮惡劣氣候肆虐 豪雨釀災上萬戶停電

中央社／ 坎培拉3日綜合外電報導

澳洲當局表示，東部幾座城鎮降下數十年來最厚積雪之際，本週末惡劣氣候正在肆虐這區域，暴風雨引發洪患，造成車輛受困、成千上萬戶家庭無電可用。

路透社報導，澳洲東部新南威爾斯州（New South Wales）緊急服務部門表示，昨天降雪的厚度預估約有50公分，其他區域的降雨量預計超過100毫米，今天的天氣狀況將會持續緩和。

澳洲廣播公司（Australian Broadcasting Corp，ABC）報導，新南威爾斯州的新英格蘭西北地區（NENW）局部降下20年來最厚的積雪；「雪梨晨驅報」（The Sydney Morning Herald）指出，毗鄰新南威爾斯州的昆士蘭州（Queensland）局部區域也降下10年來第一場雪。

緊急服務部門表示，已對當地通報逾1455起事故做出回應，有超過100輛車受困雪中，並補充說暴風雨導致建築物受損，已數度發布重大洪災預警。

ABC說道，成千上萬戶家庭因停電摸黑度過一夜。

澳洲人口居冠的新南威爾斯州警方強調，昨晚1輛車受困洪水中，1名20多女性乘客遭沖走，今天持續搜救。

澳洲 停電 降雪 雪梨

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