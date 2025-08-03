「台美小姐」出爐！珠寶設計師王怡文戴上后冠 為台灣人堅韌精神感動不已

在美國長大的珠寶設計師王怡文今天戴上后冠，成為台裔社區選出的台美小姐。她透過歷史課程認識台灣，對台灣人經歷數十年戒嚴與白色恐怖的堅韌精神感動不已。

有25年歷史的台美小姐（Miss Taiwanese American）選美活動今天在洛杉磯郊區一處飯店舉行，500多名台僑出席。進入決選的10名女孩，經過數週的儀態、台風與演講培訓及台灣歷史課程，今天進行才藝表演及機智問答。

最終戴上后冠的王怡文（Ami Wang）目前任職洛杉磯市中心一家高級珠寶公司，她畢業於美國寶石學院（Gemological Institute of America）受過珠寶工匠訓練。今天她的才藝表演就是結合影片與現場解說，介紹珠寶藝術。

王怡文向中央社記者表示，雖然來自台裔家庭，但成長過程中身邊沒有太多台灣人，「我曾經以為自己永遠無法代表台灣人社群，今天獲得台裔社群的支持和信任，對我來說意義非凡」。

在培訓過程中，王怡文有機會認識台灣歷史。她說：「聽到台灣人經歷數十年的戒嚴時期和白色恐怖，仍然堅持對民主的信仰，以及為我們這個島上的未來著想，身為台灣人，我感到非常感動。」

美國社會注重多元文化，不同社群的移民時常舉辦親善大使和選美比賽，今天台美小姐選美比賽在洛杉磯決選出一位皇后與多名公主，為對台裔移民在美國社群的文化形象有重要意義。

活動召集人楊悅英表示，美國社會重視自我表達，各族裔都努力爭取能見度，台美小姐不僅是選美活動，更是一項培訓計畫，讓這群美國長大的女孩，經過數週培訓之後，能在各種場合展現自信，抓住任何機會宣傳台灣，談論台灣當前面對的問題。

獲加州州長紐松（Gavin Newsom）任命，今年5月就職洛杉磯郡高等法院法官的黃海倫（Helen HuangYang）在25年前獲選台美小姐，當年她在選美舞台上，不僅表達對台灣文化的熱情，更立志從事法律專業，25年後她實現夢想，以法官身分重回選美會場。

黃海倫接受中央社訪問表示：「25年之後，看到新一代的台裔女性站出來，為台灣發聲，向美國各族群介紹台灣，讓我為台灣的未來感到充滿希望。」

黃海倫平時在法院當法官，今天在評審席上擔任評審，身為走過這一段路的「學姐」她表示，看得出來這些美國長大的女孩花了很多心思去瞭解台灣的歷史和文化，在她們的回答當中，可以發現她們融入自己對台灣的認同和理解，未來都是推動台灣文化認同的力量。

黃海倫在台上用台語發表演說：「台美就是台灣，也是美國，我們都是台美人，我們住在自由民主的美國，我們也對太平洋彼岸的台灣母親，有很深的感情。」