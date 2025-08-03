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慈濟設幼兒園及社區花園 加國政要讚揚台灣社區貢獻

中央社／ 溫哥華2日專電

慈濟基金會在加拿大設立了首座幼兒園和社區花園，透過環保、教育等人文理念與社區結善緣，獲加國政要讚揚台灣社區的貢獻力，駐溫哥華辦事處僑務組長郭淑貞稱許慈濟的在地連結，讓台灣形象進一步提升。

1日傍晚，慈濟在溫哥華首設的社區花園舉辦了第一次與社區民眾的「惜福夜」活動，正式宣布100個花圃設立於38400平方英尺（約1080坪）的土地上，歡迎民眾來認養，共同打造美好自然的社區環境。

慈濟加拿大分會執行長苗萬輝說，位於海濱路（Marine Drive）和甘比街（Cambie Street）這塊土地未來將建設成一個包括慈善、醫療、教育、人文等多功能的中心，但在等待市政府審批項目的數年時間內，先以社區花園的面貌與民眾結好緣，民眾一年只要花20加元（約新台幣435元），就能認養一個小花圃，種自己喜歡的蔬果花卉等植物，在喧鬧的城市中享有一份自然寧靜。

去年從不丹移民加拿大的辰洲（Chencho）和妻子妮基（Niki）得知「社區花園惜福夜」活動後，下班立刻趕到現場認養花圃。他們說，以前在不丹的家有個大花園，搬來溫哥華的公寓後，最遺憾的就是無法享受園藝樂趣，如今很開心可以再度「拈花惹草」了。

郭淑貞也認養了一方園地，她說每天來澆水施肥，和民眾互動聊天，就是一種很好的國民外交。「從生活中建立彼此情感，讓大家更認識台灣人民和土地的友善美好。慈濟推動的在地連結，幫助台灣連結國際。」

苗萬輝說，2025年是加拿大慈濟的重要里程碑，除了社區花園結好緣外，也在大溫哥華地區的列治文市（Richmond）設立加拿大第一所大愛幼兒園。

上個月大愛幼兒園開幕，加拿大聯邦議員區澤光（Chak Au）、卑詩省議員庫納（Steve Kooner）和列治文市長馬保定（Malcolm Brodie）都出席參與剪綵活動。該幼兒園坐落於1公頃的土地上，孩子可與大自然親近，園長許丰綺表示，由於加拿大是移民社會，幼兒園除了提供全人關懷、品格啟發，還會融入中、英、法3種語言的學習環境，陪伴孩子快樂成長。

加拿大政要均讚揚慈濟貢獻社區的廣度和深度不斷擴大。

馬保定說：「列治文正希望吸引更多年輕家庭落地生根，讓經濟充滿活力，慈濟的幼兒園提供了很大的幫助。」

區澤光和庫納都很欣喜能在加拿大感受到充滿濃厚台灣味的愛。「台灣社區行善不遺餘力，非常值得欽佩。」

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