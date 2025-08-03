紐西蘭觀光景點要收費 外國遊客入場每人350元起跳

紐西蘭近日宣布，將針對訪客眾多的知名景點，如米佛峽谷步道、庫克山與教堂灣等，只對外國遊客收取入場費，每人20至40紐幣（約新台幣350至710元），以提升旅遊產業永續錢流與景點維護經費。

根據「海峽時報」報導，總理盧克森（Christopher Luxon）2日發表演說表示，紐西蘭的國家公園與健行步道「對本國人意義非凡」，因此應針對高人流景點，向外國遊客酌收門票。政府初步規劃向外國遊客收費的景點包括：

1.米佛步道（Milford Track）

2.庫克山（Mount Cook）

3.湯加里羅步道（Tongariro Crossing）

4.教堂灣（Cathedral Cove）

這些地點外籍旅客佔訪客總數近80％，成為收費優先對象。紐西蘭人繼續保留免費入園權。盧克森強調，當地居民不會受到影響，「這是我們共同的自然遺產，紐西蘭人不該為此買單。」

他指出，這項措施預估每年可帶來6200萬紐幣（近12億台幣）收入，將全數用於維護上述景點，「不少海外友人常驚訝我們這些美景竟然免費，現在是時候請他們為此付出一點代價了。」

另外，紐國政府也計畫自11月起，取消對大陸旅客的高額過境簽證，藉此吸引更多觀光客，搭配新制擴大推動經濟復甦。

這波針對外國人的景區收費，受到其他國家類似做法影響。國際多數熱門旅遊城市（如威尼斯、希臘、愛丁堡等）也陸續引入觀光稅或入園費，以平衡人潮壓力、維護環境、並提升旅遊品質。紐西蘭的措施也在全球「旅遊稅」風潮中呼應此趨勢。