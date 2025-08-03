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俄遠東強震後續 堪察加半島另1火山600年首度噴發

中央社／ 莫斯科3日綜合外電報導

俄羅斯新聞社與科學家今天指出，堪察加半島的克拉舍寧尼科夫火山夜間爆發，為600年來首度噴出熔岩，可能與上周搖撼俄國遠東地區的8.8強震有關。

俄新社（RIA）引述堪察加火山噴發應變小組（Kamchatka Volcanic Eruption Response Team）負責人吉里那（Olga Girina）的說法指出：「這是克拉舍寧尼科夫火山（Krasheninnikov Volcano）600年來首度有歷史記錄的噴發活動。」

吉里那又說，這次噴發可能與7月30日的強震有關。當時地震引發遠至法屬玻里尼西亞和智利的海嘯警報，隨後堪察加半島最活躍的克柳切夫火山（Klyuchevskoy Volcano）也因地震影響而爆發。

吉里那在俄羅斯火山暨地震研究所（Institute of Volcanology and Seismology）的通訊軟體Telegram帳號指出，克拉舍寧尼科夫火山上一次熔岩傾瀉是在西元1463年，誤差約40年；此後並無任何已知的噴發紀錄。

俄羅斯緊急事務部堪察加分部表示，這次火山爆發產生的火山灰柱高達6000公尺。克拉舍寧尼科夫火山本身的高度約為1856公尺。

緊急事務部在Telegram表示：「火山灰雲正向東漂移，朝太平洋方向前進，路徑上無人口聚集區。」

俄國緊急事務部表示，克拉舍寧尼科夫火山這次噴發已被標記為橙色航空警戒，代表對飛機構成高度風險。

強震 地震 俄羅斯

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