影／尼斯湖水怪現蹤？神秘黑物「抬頭前進」最新目擊畫面曝光

每日郵報報導，傳說中的「尼斯湖水怪」被認為棲息於英國蘇格蘭的尼斯湖，其形象常被描繪為類似蛇頸龍的神祕生物，長年來撲朔迷離。近日，一段新影片再次引發關注：一名遊客7月在湖邊拍下不明黑色物體逆流而上，畫面曝光後在網路上掀起熱烈討論。

蘇格蘭當地時間7月16日，遊客莉維亞（Livia）在尼斯湖畔的厄克特城堡散步時，驚見水中出現不明黑色物體，她連忙拿起手機拍下整個過程，畫面可見一團黑色物體浮出水面，而且還逆流而行。

還有一名目擊者驚呼：「這絕非尋常東西，不會只是樹枝載浮載沉」；另外一名目擊者詫異：「什麼回事啊！」。

尼斯湖中心經理依薩克（Nagina Ishaq）直言，可能是尼斯湖的「紅人」現身了，「這段畫面再次引起大眾對水怪的討論，也是今年夏天第一起目擊事件，我們十分期待是否會有更多發現」。

根據每日郵報，有關尼斯湖水怪的報導最早可追溯至565年，當時愛爾蘭傳教士聖哥倫巴（St Columba）在尼斯河遇到一隻巨獸。但從來沒有人對這些目擊事件給出令人滿意的解釋。尼斯湖水怪專家認為，這實際上是一種巨型威爾士鯰魚，原產於歐洲波羅的海和裡海附近的水域。