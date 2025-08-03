聽新聞
0:00 / 0:00
影／尼斯湖水怪現蹤？神秘黑物「抬頭前進」最新目擊畫面曝光
每日郵報報導，傳說中的「尼斯湖水怪」被認為棲息於英國蘇格蘭的尼斯湖，其形象常被描繪為類似蛇頸龍的神祕生物，長年來撲朔迷離。近日，一段新影片再次引發關注：一名遊客7月在湖邊拍下不明黑色物體逆流而上，畫面曝光後在網路上掀起熱烈討論。
蘇格蘭當地時間7月16日，遊客莉維亞（Livia）在尼斯湖畔的厄克特城堡散步時，驚見水中出現不明黑色物體，她連忙拿起手機拍下整個過程，畫面可見一團黑色物體浮出水面，而且還逆流而行。
還有一名目擊者驚呼：「這絕非尋常東西，不會只是樹枝載浮載沉」；另外一名目擊者詫異：「什麼回事啊！」。
尼斯湖中心經理依薩克（Nagina Ishaq）直言，可能是尼斯湖的「紅人」現身了，「這段畫面再次引起大眾對水怪的討論，也是今年夏天第一起目擊事件，我們十分期待是否會有更多發現」。
根據每日郵報，有關尼斯湖水怪的報導最早可追溯至565年，當時愛爾蘭傳教士聖哥倫巴（St Columba）在尼斯河遇到一隻巨獸。但從來沒有人對這些目擊事件給出令人滿意的解釋。尼斯湖水怪專家認為，這實際上是一種巨型威爾士鯰魚，原產於歐洲波羅的海和裡海附近的水域。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言