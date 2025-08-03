熱浪將至 葡萄牙野火風險增

葡萄牙政府今天發布警報指出，未來幾天全國大部分地區將迎來熱浪，加劇野火的風險。

法新社報導，警報有效時間為本月3日至7日，有關當局禁止民眾在野外生火、點燃煙火及使用電氣設備。

此外，當局也限制人員進入部分林地，並將增加森林巡守人力配置，以及在高風險地區加強地面與空中巡邏。

內政部長阿瑪拉（Maria Lucia Amaral）表示：「接下來的一週會很艱難。」

葡萄牙及其鄰國西班牙近期必須和野火搏鬥，這是兩國和其他國家每年都會面臨的問題。

專家表示，氣候變遷正在使全球各地發生乾旱和野火的頻率和強度持續上升。

葡萄牙2017年的野火奪走100多條人命陰影猶存，當局已為預防和因應措施擴大支出。

根據自然與森林保護研究所（ICNF），自今年初以來，葡萄牙已有超過2.9萬公頃土地被野火燒毀。