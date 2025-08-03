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影／俄國火山600年來首噴發！火山灰竄6千公尺畫面曝 橘色航空警示等級

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
俄羅斯遠東堪察加半島的克拉申尼尼科夫火山於台灣時間3日凌晨0時50分爆發，火山灰柱高達6000公尺，這是該火山600年來首次噴發。圖/取自@volcaholic1在X的照片
俄羅斯遠東堪察加半島的克拉申尼尼科夫火山於台灣時間3日凌晨0時50分爆發，火山灰柱高達6000公尺，這是該火山600年來首次噴發。圖/取自@volcaholic1在X的照片

路透引述俄羅斯新聞社2日報導，俄羅斯遠東堪察加半島的克拉申尼尼科夫火山（Krasheninnikov Volcano）於台灣時間3日凌晨0時50分爆發，火山灰柱高達6000公尺，這是該火山600年有記錄以來首度噴發，可能與7月30日半島外海發生8.8強震有關。

堪察加火山噴發應變小組（Kamchatka Volcanic Eruption Response Team）負責人吉里娜（Olga Girina）向俄新社表示：「這是克拉申尼尼科夫火山600年來首次被記錄到再次噴發。」

吉里娜在俄羅斯科學院火山與地震研究所（Institute of Volcanology and Seismology）的Telegram帳號指出，該火山上一次噴發可追溯至西元1463年，誤差範圍為正負40年，此後並無任何噴發紀錄。

俄羅斯緊急事務部堪察加分部則表示，這次火山爆發產生的火山灰柱高達6000公尺。火山本體高約1856公尺。該部門也指出：「火山灰雲正向東漂移，朝太平洋方向前進，路徑上無人口聚集區。」

由於火山活動對航空構成潛在風險，該次噴發已被當局列為「橘色航空警示等級」，表示飛航安全須加強戒備。

堪察加半島外海7月30日才發生規模8.8強震，這是人類觀測史上最強烈地震之一，引發太平洋多國海嘯警報，包括美國西岸、夏威夷、中國、日本與台灣。

地震 強震 俄羅斯

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