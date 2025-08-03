影／俄遊客揭北韓神秘觀光行！飲料只3種能選 這款紀念品超狂

俄羅斯遊客走進北韓元山葛麻海岸度假村時，眼前是一整片空無一人的沙灘、隨叫隨到的管家服務，還有要價約台幣1萬5千元的「火星17」飛彈模型紀念品，每天只提供水、茶與啤酒3種飲料。這場僅限俄羅斯人參加的7天觀光首航，費用約2000美元（約台幣6萬元），全程只收美元、歐元或人民幣，團員能隨意上傳IG的景點照與幾近包場的園區規格，一名女團員直呼：「感覺自己是地球上最重要的人。」

華爾街日報報導，北韓7月首度開放「元山葛麻海岸度假村」（Wonsan Kalma Coastal Complex），接待僅限俄羅斯的外國觀光客，為期一周的費用為2000美元，包含向北韓支付1400美元，以及向俄羅斯旅行社支付約435美元，費用包含食宿與機票，但不含其他額外娛樂活動。

33歲來自莫斯科的薩莫索娃（Anastasia Samsonova）透露，進入園區後海灘上空無一人，整座度假村似乎只有俄羅斯旅行團。後續北韓方面解釋，園區內劃分本地人與外國人專用海灘，部分設施如水上樂園則禁止進入。

儘管氣氛冷清令人不安，但少了其他旅客也為後續的專屬待遇鋪路。薩莫索娃說，大家要求吃粥和布里歐麵包時，服務人員立刻端上；想要在沙灘聽音樂便有專人送上隨身音響；陽台躺椅也是一叫就來。她直呼：「感覺我們是地球上最重要的人。」

35歲來自聖彼得堡的祖布科娃（Daria Zubkova）透露，幾乎沒有拍照與攝影限制，她在IG上傳海尼根啤酒﹐樂高戰車、當地村落景象和印有「為人民工作」字樣的公車。她稱讚園區「一切都是全新的，連味道都像剛開張」，並笑說現在已有一大堆朋友想跟進前往北韓旅遊。

華爾街日報報導稱，俄羅斯旅客購物時需使用電子支付手環，並預先以美元、歐元或人民幣儲值；不接受盧布。

飲料選項永遠只有3種：水、茶或啤酒。1瓶啤酒約台幣18元、臉部按摩每次約台幣454元、Wi-Fi每10分鐘約台幣55元；還有一個「北韓限定」紀念品：塑膠製的火星-17型洲際彈道飛彈模型，包含發射車，要價465美元。這款飛彈是北韓2020年首度亮相的最大型核武載具，射程足以打擊美國本土，至少曾進行三次飛行試驗。

有趣的是，當旅客詢問租借水上摩托車與沙灘四輪車的費用時，工作人員「不知道怎麼算」，乾脆免費。這也成為旅客回家後最津津樂道的細節之一。

然而，俄羅斯旅行團行銷經理斯佩瓦克（Alexander Spevak）表示，這座度假村仍面臨「成長陣痛」。他指出，飯店清潔人員不理會「請勿打擾」標示，多次進房將淋浴熱水器溫度調回最低。

整趟行程還有一段插曲。當俄羅斯外長拉夫羅夫訪問北韓期間，原本空蕩的度假村突然湧入大批北韓人，穿著體面、使用智慧型手機，疑似為當地菁英。更離奇的是，這批北韓人後來被發放泳裝與蛙鏡，一起下水戲水。

行程先在平壤參觀3日，原定搭機前往元山，但因拉夫羅夫到訪，整團旅客改搭老舊列車橫跨200公里，花了近10小時。回程時，北韓主動退還每人200美元現金作為補償。

這座度假村甫於6月下旬開幕，當時金正恩嘴叼香菸坐在水上滑梯旁休息，還與年幼女兒一同在沙灘散步。度假村設計最多可容納2萬人，不過衛星影像顯示多數設施尚未完工。

根據俄羅斯國營媒體塔斯社（TASS）報導，拉夫羅夫訪問期間表示，北韓方面有意歡迎更多俄羅斯遊客造訪度假村。第二批俄羅斯旅客預計將於下周抵達。

不過，青年先鋒旅行社（Young Pioneer Tours）共同創辦人比爾德（Rowan Beard）指出，想讓元山成為外國觀光熱點將面臨挑戰，因為前往北韓的旅客通常不是為了海灘而來，「大多數人去北韓，是想看平壤、軍事設施、紀念碑和與共產主義有關的地標」。

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🔴 NORTH KOREA :📹NORTH KOREA'S WONSAN KALMA COASTAL COMPLEX IS OPEN



As first foreign tourists, the Russians are seen at the new Wonsan beach resort amid strengthening Russia-North Korea ties.#CoreaDelNorte #Rusia pic.twitter.com/QPjEeSG8NP — LW World News 🌍 (@LW_WorldNews) 2025年8月3日

北韓官媒7月2日釋出當地人在元山葛麻海岸度假村遊玩照片。法新社

元山葛麻海岸度假村海灘可見民眾搭乘觀光船。美聯社