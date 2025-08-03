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讓勞工在家工作每周至少兩天 澳洲維州尋求立法

中央社／ 雪梨2日綜合外電報導

澳洲維多利亞州（Victoria）州長艾藍（Jacinta Allan）今天宣布把在家工作納入法律規範的計畫，並說稱這應是「一項權利，而不是一項要求」。

法新社報導，根據艾藍的計畫，工作允許情況下，員工每周至少有權居家上班兩天。

艾藍在維州工黨（Labor Party）會議上發動這項擬議中的政策，她說：「我們這樣做，是因為我們知道證據告訴我們：員工生產力更高，替家庭節省時間與開支。」

艾倫表示，此一政策目前會與勞工、雇主和工會進行磋商。

艾倫表示，此舉可以為普通勞工平均每周省下110澳元（約新台幣2182元）、緩解道路壅塞問題，也能讓更多女性留在職場。

維多利亞州反對黨領袖巴蒂（Brad Battin）表示，在家工作的安排一直很有價值，且他會支持有利於促進勞逸平衡的措施。

這項措施可能於明年提交州議會審議。

雇主 在家工作 居家上班

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