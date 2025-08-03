具寶可夢抓寶功能 向新加坡小紅點取經…台灣吉祥物a-We亮相世博大阪

8月來到大阪世博的遊客，請抬頭看看天空，你可能會看到Q彈可愛的吉祥物a-We，向你展露迷人的笑容。在地鐵、百年古蹟中央公會堂、中之島、安藤忠雄設計的VS.，以及春水堂大阪店等多家商店，你也有機會和a-We相遇。這隻設定為「由菲律賓海板塊與歐亞板塊推擠從海底生成」的獨特生物，將成為台灣進攻大阪世博的IP，向全世界觀眾展現台灣文化的靈活與彈性。

昨日於百年古蹟大阪中央公會堂東廣場上，「We TAIWAN」吉祥物a-We亮相，宣告來自台灣的38組藝術家完成的129場次藝術展演開演。這隻吉祥物還具有寶可夢的線上遊戲抓寶功能，民眾透過LINE便可輕鬆變成玩家。大阪世博期間，玩家來到大阪的10個展演場地及10個與台灣相關的店家，便可如寶可夢般抓寶，集滿各種融合台灣意象的物件，如晶圓墨鏡、珍珠奶茶、台灣黑熊頭套等；還可以透過線上遊戲學會台灣的流行語。

當世博園區裡的台灣館只能用「TW館」，文化部籌辦的「We TAIWAN 台灣文化 in 大阪．關西世博」系列展演，不僅成功申請到世博協會認證可使用世博logo，還打造出線上線下都能陪玩的吉祥物a-We，向國際觀眾展現台灣文化的創意與彈性。

「We TAIWAN」主創團隊成員游智維表示，a-We念起來像「阿We」，We指的是團隊，「阿」則源於台灣的取名習慣，如阿信。

a-We概念則是向新加坡取經。新加坡慶祝50周年時，用「小紅點」作為活動標誌，然而「小紅點」原本竟是對新加坡的貶詞。新加坡國土面積狹小，在世界地圖上多用一個小紅點標記，印尼總統哈比比就曾在1998年的演講中，用「小紅點」來指稱新加坡，意義等同「鼻屎大的地方」。但新加坡人卻把貶詞轉換為正面詞彙，將「小紅點」加入靈活適應、團隊合作等特色，發展出故事書和相關文創商品，如許多新加坡計程車會在車身貼上「我的小紅點」貼紙。