薇帕颱風釀洪水土石流 泰國6死23萬多人受影響
泰國防減災廳今天表示，自從7月21日以來，薇帕颱風引發的洪水與土石流已在泰國各地合計造成6人死亡，並有23萬多人受到影響。
法新社報導，根據泰國防減災廳（Department of Disaster Prevention and Mitigation）的資料，薇帕帶來的豪雨在泰國12個府釀成淹水災情，大多位在北部或中部地區。
社群媒體上流傳的影像可見混濁的洪水、民宅外堆滿沙包，以及居民乘橡皮艇在淹沒的街道上穿行。
所幸泰國氣象局預測，未來幾天降雨將趨緩。
泰國每年5至10月都會遭遇季風降雨，但科學家指出，人為的氣候變遷正導致天氣型態愈加極端，使得出現破壞力強大的洪水機率更高。
泰國曾在2011年發生大規模洪水，造成500多人死亡，數百萬間民宅損毀。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言