薇帕颱風釀洪水土石流 泰國6死23萬多人受影響

泰國防減災廳今天表示，自從7月21日以來，薇帕颱風引發的洪水與土石流已在泰國各地合計造成6人死亡，並有23萬多人受到影響。

法新社報導，根據泰國防減災廳（Department of Disaster Prevention and Mitigation）的資料，薇帕帶來的豪雨在泰國12個府釀成淹水災情，大多位在北部或中部地區。

社群媒體上流傳的影像可見混濁的洪水、民宅外堆滿沙包，以及居民乘橡皮艇在淹沒的街道上穿行。

所幸泰國氣象局預測，未來幾天降雨將趨緩。

泰國每年5至10月都會遭遇季風降雨，但科學家指出，人為的氣候變遷正導致天氣型態愈加極端，使得出現破壞力強大的洪水機率更高。

泰國曾在2011年發生大規模洪水，造成500多人死亡，數百萬間民宅損毀。