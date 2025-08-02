南非掃蕩非法移民違法開採金礦 已逮捕千人
南非東北部穆普馬蘭加省（Mpumalanga）警方發言人姆德魯利今天告訴法新社，他們7月28日起在當地金礦場掃蕩非法移民違法開礦的行動，已逮捕約1000人。
這波掃蕩行動鎖定靠近史瓦帝尼和莫三比克國界的村莊巴柏頓（Barberton）附近。擁有當地示巴金礦場（Sheba Mine）的巴柏頓礦業公司（Barberton Mines）透過聲明表示，他們今年稍早因礦場不賺錢須關閉而裁員時，遭到當地居民和員工強烈抗議，「現在我們知道為什麼了」。
巴柏頓礦業說：「糧食和物資不斷供給在地下蓬勃發展的非法採礦世界，這必須予以制止，因此有這場與警方和礦場安全人員聯手的介入行動。違法開礦將不受容許，這個訊息有必要廣傳。」
在這波行動中，警方將違法礦坑包圍，導致物資無法進入，迫使坑內人員來到地面。
姆德魯利（Donald Mdhluli）表示：「他們一出來就被逮，...約有1000名非法礦工遭到逮捕，這些人也是非法移民。...截至目前並無人員死亡紀錄。」
他還說，由於地下仍有非法礦工，因此可能還會逮捕更多人。
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