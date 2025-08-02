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研究團隊重新調查 確認日本首發現新索齒獸化石

中央社／ 東京2日綜合外電報導

日本一支研究團隊近日宣布，在日本首次發現已滅絕海洋哺乳動物「新索齒獸」（Neoparadoxia）的化石。這類動物據稱生活在1600萬至1400萬年前。

共同社報導，這支包含岡山理科大學的團隊重新調查過去在北海道發掘的化石而得出前述研究結果，並刊登於學術雜誌。

根據研究團隊介紹，過去僅在美國西部海岸發現這類動物的化石，此次發現是全球第4例。

據稱這類動物全長估計約2.5公尺，被認為生活在淺海，但詳細的生態尚不清楚，有說法認為類似犀牛或大象。

研究團隊重新調查1996至2000年在北海道阿寒町（現今的釧路市）發掘的3個頭骨化石，這些化石過往被認為屬於海洋哺乳動物「索齒獸目」當中的「古索齒獸」（Paleoparadoxia）。

但其中一個化石因為骨骼結實且體型較大，被確認為同屬索齒獸目的新索齒獸。

化石 動物 日本 北海道

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