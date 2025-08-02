智利世界最大地下銅礦坑坍塌釀1死 5人受困續搜救

智利救援隊伍今天持續搜救5名受困的礦工，昨天的地震導致這個全球最大地下銅礦坑局部坍塌，造成1名礦工喪生，並迫使礦場停止運作。

位於智利聖地牙哥以南約100公里的智利蘭卡瓜（Rancagua）中尉礦場（El Teniente）總經理穆西奇（Andres Music）說，事故發生後近12小時，已有至少100人參與這項危險的救援行動。

他今天向媒體表示：「到目前為止，我們仍無法與他們取得聯繫。坑道已經封閉，坍塌了。」

坍塌發生時，這些礦工正在地下逾900公尺深處作業。他們所在的確切位置，已經透過專業設備精確定位。

智利國營銅礦公司（Codelco）總裁巴奇可（Maximo Pacheco）今天下午在記者會上表示：「我們將竭盡所能，設法救出這5名受困礦工。」

失聯31歲礦工尚．米蘭達（Jean Miranda）的親兄弟麥可．米蘭達（Michael Miranda）今天稍早前告訴法新社，失聯礦工的家屬迫切渴望得知消息。

他在智利國營銅礦公司蘭卡瓜辦公室外說：「他們什麼都沒跟我們解釋，沒有人出面向我們說明，沒有人告訴我們，我兄弟是否安好。」

智利礦業部長威廉斯（Aurora Williams）稍早宣布，礦場將暫停作業。這座礦場自20世紀初運作至今，擁有超過4500公里的地下坑道。