快訊

男大十八變？金正恩少年時期照片曝光 對「這項運動」愛不釋手

大雨釀災…西南風持續帶來局部豪雨 7月28日至今3死3失蹤45傷

沈玉琳倒下入院「查不出真正病因」 潘若迪嘆：賺到錢卻賺不了命

聽新聞
0:00 / 0:00

智利世界最大地下銅礦坑坍塌釀1死 5人受困續搜救

中央社／ 智利蘭卡瓜1日綜合外電報導
智利救援隊伍今天持續搜救5名受困的礦工，昨天的地震導致這個全球最大地下銅礦坑局部坍塌，造成1名礦工喪生，並迫使礦場停止運作。圖為智利蘭卡瓜中尉礦場，攝於2020年。圖／路透社
智利救援隊伍今天持續搜救5名受困的礦工，昨天的地震導致這個全球最大地下銅礦坑局部坍塌，造成1名礦工喪生，並迫使礦場停止運作。圖為智利蘭卡瓜中尉礦場，攝於2020年。圖／路透社

智利救援隊伍今天持續搜救5名受困的礦工，昨天的地震導致這個全球最大地下銅礦坑局部坍塌，造成1名礦工喪生，並迫使礦場停止運作。

位於智利聖地牙哥以南約100公里的智利蘭卡瓜（Rancagua）中尉礦場（El Teniente）總經理穆西奇（Andres Music）說，事故發生後近12小時，已有至少100人參與這項危險的救援行動。

他今天向媒體表示：「到目前為止，我們仍無法與他們取得聯繫。坑道已經封閉，坍塌了。」

坍塌發生時，這些礦工正在地下逾900公尺深處作業。他們所在的確切位置，已經透過專業設備精確定位。

智利國營銅礦公司（Codelco）總裁巴奇可（Maximo Pacheco）今天下午在記者會上表示：「我們將竭盡所能，設法救出這5名受困礦工。」

失聯31歲礦工尚．米蘭達（Jean Miranda）的親兄弟麥可．米蘭達（Michael Miranda）今天稍早前告訴法新社，失聯礦工的家屬迫切渴望得知消息。

他在智利國營銅礦公司蘭卡瓜辦公室外說：「他們什麼都沒跟我們解釋，沒有人出面向我們說明，沒有人告訴我們，我兄弟是否安好。」

智利礦業部長威廉斯（Aurora Williams）稍早宣布，礦場將暫停作業。這座礦場自20世紀初運作至今，擁有超過4500公里的地下坑道。

智利 失聯 地震 聖地牙哥

延伸閱讀

俄羅斯8.8強震！外媒盤點史上10大地震 這年引發大海嘯23萬人喪命

相關新聞

男大十八變？金正恩少年時期照片曝光 對「這項運動」愛不釋手

朝鮮日報報導，南韓世宗研究所副所長鄭成長日前首度公開了一張北韓領導人金正恩少年時期手持獎盃的照片原件。

智利世界最大地下銅礦坑坍塌釀1死 5人受困續搜救

智利救援隊伍今天持續搜救5名受困的礦工，昨天的地震導致這個全球最大地下銅礦坑局部坍塌，造成1名礦工喪生，並迫使礦場停止運...

日本7月均溫創127年來之最 連續3年刷新紀錄

日本氣象廳指出，日本經歷自1898年有觀測紀錄以來最炎熱的7月，並且警告未來一個月「酷熱」程度將有增無減

印尼勒沃托比火山再噴發 灰雲直衝1萬8000公尺高空

印尼最活躍火山之一勒沃托比火山男峰連續第2天噴發，今天凌晨將夾雜火山物質與火山灰的煙柱噴到1萬8000公尺高空，火山碎屑...

郭崇倫會客室EP222｜從協助新加坡建立空軍維修能量 到洛馬台灣分公司執行副總裁 ft.魏陵瑋

魏陵瑋先生曾任中華民國空軍修護官，並派駐新加坡協助F-5飛機維修量能建立，後於華盛頓特區負責國防採購業務，處理F-16、E-2預警機等重大軍購案。也實際經歷《八一七公報》後對台軍售的總量限制。退役後加入洛克希德馬丁公司近30年，深入參與台美之間的國防與軍事產業。本集郭崇倫會客室除了專訪魏陵瑋先生的精彩職涯之外，他也深刻指出軍事採購格外需要注意的後勤支援問題。

女童遭陌生男持鐵鎚攻擊！滿頭血驚悚畫面曝 犯嫌揹多項前科

馬來西亞近日發生1宗可怕的女童遇襲案，當地1名39歲男子疑在吸毒後，在組屋（即公共房屋）大廳的監視器死角位對1名12歲陌生女童施暴，其間以鐵錘擊打女童頭部，導致她頭部嚴重受傷、右手扭傷。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。