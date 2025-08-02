日本7月均溫創127年來之最 連續3年刷新紀錄

日本氣象廳指出，日本經歷自1898年有觀測紀錄以來最炎熱的7月，並且警告未來一個月「酷熱」程度將有增無減。

朝日電視台報導，氣象廳說明，這主因太平洋高壓向日本附近延伸且加強，導致多日天氣晴朗且飆高溫。

法新社報導，氣象廳昨天指出，今年7月的平均溫度較1991年至2020年的同月均溫高出攝氏2.89度，而且這是日本連續3年7月均溫創新高。

日本7月30日出現破紀錄高溫，當天兵庫縣丹波市下午觀測到攝氏41.2度，寫下日本觀測史新紀錄。而氣象廳預估，「全國下月將持續酷熱」。

此外，日本大範圍地區7月的降雨量偏低，面向日本海的北部地區更出現歷來最低降雨紀錄。

日本西部地區的梅雨季也比往年提早約3週結束，創下最早紀錄。

專家警告，氣候暖化導致日本著名的櫻花樹提前開花，有時甚至因為秋冬不夠寒冷，未能正常進入開花期。

而去年，日本富士山山頂附近覆蓋白雪的著名景色也創下最晚出現紀錄，直到11月上旬才現身，比往年平均出現時間點晚了約1個月。