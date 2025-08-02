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印尼勒沃托比火山再噴發 灰雲直衝1萬8000公尺高空

中央社／ 雅加達1日綜合外電報導
印尼最活躍火山之一勒沃托比火山男峰連續第2天噴發，今天凌晨將夾雜火山物質與火山灰的煙柱噴到1萬8000公尺高空，火山碎屑籠罩當地村莊的天際。圖／美聯社
印尼最活躍火山之一勒沃托比火山男峰連續第2天噴發，今天凌晨將夾雜火山物質與火山灰的煙柱噴到1萬8000公尺高空，火山碎屑籠罩當地村莊的天際。圖／美聯社

印尼最活躍火山之一勒沃托比火山男峰連續第2天噴發，今天凌晨將夾雜火山物質與火山灰的煙柱噴到1萬8000公尺高空，火山碎屑籠罩當地村莊的天際。目前未傳出人員傷亡。

美聯社報導，勒沃托比火山男峰（Mount Lewotobi Laki Laki）昨晚噴發，把火山灰雲噴到1萬公尺高空，熾熱熔岩與閃電照亮夜空。

印尼氣象氣候暨地球物理局（Meteorology,Climatology and Geophysics Agency）表示，混合岩石與熔岩的大量灼熱氣體雲團向山下奔騰5公里。無人機觀測到深層岩漿運動，地震監測器記錄到震動。

氣象氣候暨地球物理局指出，包括拇指般大的滾燙碎石在內的火山物質從火山口噴到8000公尺高空，附近村莊與城鎮被厚厚一層火山沉積物覆蓋。該局提醒居民保持警戒，因為大雨可能導致源於火山的河流出現熔岩流。

勒沃托比火山男峰今天的噴發規模是印尼自從2010年以來數一數二大。位在人口稠密爪哇島（Java）上的梅拉比火山（Mount Merapi）是印尼最活躍火山，2010年的噴發造成350多人死亡，迫使數以十萬計民眾撤離。

印尼

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