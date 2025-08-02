男大十八變？金正恩少年時期照片曝光 對「這項運動」愛不釋手

朝鮮日報報導，南韓世宗研究所副所長鄭成長日前首度公開了一張北韓領導人金正恩少年時期手持獎盃的照片原件。

這張照片攝於1997年1月，收錄於鄭成長所著《不為人知的金正恩：他的政治與戰略》日文版中。當時年僅13歲的金正恩正在瑞士留學，適逢耶誕節假期返國，在平壤與親哥哥金正哲等人打完籃球賽後拍攝。照片中，金正恩臉龐稚嫩，身穿籃球服，手捧冠軍獎盃，凝視前方。

鄭成長2021年透過金正恩的姨丈李剛取得這張照片。李剛的妻子高英淑是金正恩母親高英姬的妹妹，夫婦倆曾在瑞士照料當時留學的金正恩，後於1998年流亡美國。

鄭成長引述李剛說法指出，金正恩小時候因為個子矮小，哥哥金正哲身高較高，母親高英姬便讓他打籃球。金正恩開始打籃球後特別擅長投籃，對籃球愛不釋手，以至於睡覺時都要抱著。

據稱，金正恩打籃球後長高不少。李剛回憶，一到假期，金正恩便從早到晚打籃球，雖然他自己曾在金策工業大學打過球，但要陪金正恩打一整天也實在累人。

李剛表示：「我一直向金正恩強調，『體育必須公平，要遵守規則』。之後我感覺他逐漸有了運動員精神。有一次比賽平手，他說：『算我們輸了』。懂得退讓，之知道承認認輸。如此來看，籃球似乎對金正恩有所幫助。」

他還補充道，金正恩打不了籃球後，體重似乎開始增加，「可能是家族遺傳與飲酒過量的影響」。

眾所皆知，金正恩是美國職籃（NBA）的忠實球迷，2013年2月曾邀請NBA芝加哥公牛隊的傳奇球星「小蟲」羅德曼（Dennis Rodman）及部分球員訪問北韓，並親自接見，還安排與北韓球隊進行友誼賽。

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