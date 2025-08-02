哥倫比亞前總統烏力貝干擾證人案 被判12年軟禁

哥倫比亞前總統烏力貝（Alvaro Uribe）因濫用訴訟程序與賄賂公職人員，今天遭法官判處12年居家軟禁，此案與他過去與前右翼準軍事組織的關聯有關。

路透社報導，法官艾瑞迪亞（Sandra LilianaHeredia）7月28日就這起持續約13年的干擾證人案，裁定烏力貝兩項罪名成立，烏力貝一直堅稱自己無罪。

艾瑞迪亞在今天下午的庭審中向法庭宣讀判決。艾瑞迪亞的裁決書指出，烏力貝將被處以57.8萬美元（約新台幣1750萬元）的罰款，並遭禁止擔任公職超過8年。

烏力貝的律師團隊表示將提出上訴。裁決書指出，烏力貝必須向居住地安迪奧奎亞省（Antioquia）內格羅河（Rionegro）的有關當局報到，然後「立即前往住處接受居家軟禁」。

這次定罪使得烏力貝成為哥國首名在審判中被判有罪的前總統。距哥國2026年總統大選不到一年，烏力貝的幾位盟友與門生們正在互相角逐。

烏力貝的定罪恐會影響哥倫比亞與美國的關係。美國國務卿盧比歐（Marc Rubio）本週表示，這是「激進法官將哥倫比亞司法部門武器化」。分析人士表示，美國可能會削減對哥倫比亞的援助。

現年73歲的烏力貝與他的支持者始終聲稱此過程是一種迫害。不過烏力貝批評者則認為，他幾十年來一直被控與暴力右翼準軍事組織關係密切，但至今從未被定罪，這是現在應得的懲罰。