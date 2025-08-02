哥倫比亞前總統烏力貝干擾證人案 被判12年軟禁
哥倫比亞前總統烏力貝（Alvaro Uribe）因濫用訴訟程序與賄賂公職人員，今天遭法官判處12年居家軟禁，此案與他過去與前右翼準軍事組織的關聯有關。
路透社報導，法官艾瑞迪亞（Sandra LilianaHeredia）7月28日就這起持續約13年的干擾證人案，裁定烏力貝兩項罪名成立，烏力貝一直堅稱自己無罪。
艾瑞迪亞在今天下午的庭審中向法庭宣讀判決。艾瑞迪亞的裁決書指出，烏力貝將被處以57.8萬美元（約新台幣1750萬元）的罰款，並遭禁止擔任公職超過8年。
烏力貝的律師團隊表示將提出上訴。裁決書指出，烏力貝必須向居住地安迪奧奎亞省（Antioquia）內格羅河（Rionegro）的有關當局報到，然後「立即前往住處接受居家軟禁」。
這次定罪使得烏力貝成為哥國首名在審判中被判有罪的前總統。距哥國2026年總統大選不到一年，烏力貝的幾位盟友與門生們正在互相角逐。
烏力貝的定罪恐會影響哥倫比亞與美國的關係。美國國務卿盧比歐（Marc Rubio）本週表示，這是「激進法官將哥倫比亞司法部門武器化」。分析人士表示，美國可能會削減對哥倫比亞的援助。
現年73歲的烏力貝與他的支持者始終聲稱此過程是一種迫害。不過烏力貝批評者則認為，他幾十年來一直被控與暴力右翼準軍事組織關係密切，但至今從未被定罪，這是現在應得的懲罰。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言