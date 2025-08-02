女童遭陌生男持鐵鎚攻擊！滿頭血驚悚畫面曝 犯嫌揹多項前科

馬來西亞近日發生1宗可怕的女童遇襲案，當地1名39歲男子疑在吸毒後，在組屋（即公共房屋）大廳的監視器死角位對1名12歲陌生女童施暴，其間以鐵錘擊打女童頭部，導致她頭部嚴重受傷、右手扭傷。男子之後逃離現場，整個施暴過程約30秒。女童滿頭鮮血，負傷回家，由家人送院救治並報警。當地警方現已拘捕涉案男疑犯，而男子的尿液檢測結果對冰毒呈陽性反應。

綜合馬來西亞媒體報導，事發於7月26日下午3時許，馬來西亞柔佛州新山市皇后花園組屋區大廳公共區域，1名39歲男子疑在吸毒後，以鐵錘攻擊1名12歲女童，女童負傷返回家中，由家人送院救治並報警。而女童頭部嚴重受傷，右手亦疑在掙扎中遭扭傷而腫脹，經治療後情況穩定。

從網上流傳、長約2分20秒的監視器影片可見，男子起初在大廳徘徊，其間曾有其他孩童走過，但男子並沒有作出攻擊行為。不久後，男子走到監視器死角，隨後即傳出女童慘叫聲，約30秒後，男子重新出現在監視器鏡頭內，並急速逃離。

男子走到監控死角對女童施襲，約30秒後，男子重新出現在監控鏡頭內，並急速逃離。（Facebook影片截圖）

女童負傷返家求救

女童遇襲後，以手按著流血的頭部，驚慌走向大廳等候電梯。畫面可見，有其他在大廳玩耍的小孩留意到她的情況，紛紛上前查看，在看到其傷勢後嚇得後退一步，顯得有些不知所措。而女童滿頭鮮血地步入電梯回家求助，其間她以手按住頭後傷處後查看，可見掌心沾滿大片鮮血，畫面令人觸目驚心。

女童滿頭鮮血步入電梯。（Facebook影片截圖）

警拘嫌犯揭多宗前科、尿檢對冰毒呈陽性

新山市警方於7月29日發出通報，指警方於事發日傍晚5時19分接獲女童父母報案，稱女童在組屋遭陌生男子用鐵錘襲擊。警方到現場調查，並於當晚7時25分在新山市某民宅拘捕該名39歲男嫌犯。

在調查過程中，警方發現嫌犯有多項刑事及毒品前科，而其尿液檢測結果對冰毒呈陽性反應。目前，當地警方正引用《刑法》第324條文（使用危險武器蓄意傷人）作調查，嫌犯將延後至8月2日協助調查，暫未知其作案動機。

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文章授權轉載自《香港01》