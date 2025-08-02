快訊

MLB／相隔2502天！鄧愷威迎大聯盟首次先發 台灣投手第6人

2026綠選誰戰新北且看民調？ 賴清德「聖意」恐是關鍵

聽新聞
0:00 / 0:00

立陶宛總理疑涉金融犯罪請辭 政府預計4日總辭

中央社／ 維爾紐斯2日專電
立陶宛總理帕魯克斯（Gintautas Paluckas）疑涉金融犯罪請辭。美聯社
立陶宛總理帕魯克斯（Gintautas Paluckas）疑涉金融犯罪請辭。美聯社

立陶宛總理帕魯克斯因持有股份的數家公司疑涉金融犯罪，在輿論壓力下，於7月31日請辭總理與社會民主黨主席職位，引發國內政治震盪。現任政府預計4日召開內閣會議，正式總辭，總統也將啟動新總理提名程序。

根據立陶宛國家廣播電台（LRT）報導，下週一的內閣會議將接受總理辭職，屆時內閣亦將依程序一併總辭。目前尚不清楚帕魯克斯（Gintautas Paluckas）是否會親自主持內閣辭職程序。

依據立陶宛法律，政府辭職當天，總統須簽署接受命令，並指示原內閣以過渡政府形式繼續運作，直至新政府上任。立陶宛總統瑙塞達（Gitanas Nauseda）接下來將任命代理總理，並須在15天內向國會提交新任總理人選。

新總理提名權將由國會最大黨、帕魯克斯所屬社會民主黨（Social Democrats，簡稱社民黨）提出。社民黨計劃於6日召開會議，決定要提交給總統的建議人選。經總統提名、獲國會通過後，新總理將有15天時間籌組內閣並提出施政計畫，兩者需經國會批准。

這個政局變動也可能牽動立陶宛執政聯盟的組成。社民黨目前與「為了立陶宛」（Union of Democrats"For Lithuania"）和「尼穆納斯的黎明」（NemunasDawn）3黨共組聯盟，但上任以來已多次內鬨。「為了立陶宛」已表示將尋求重新協商聯盟架構，可能將「尼穆納斯的黎明」排除在外。

帕魯克斯去年大選後出任總理，領導中間偏左聯合政府。他在辭職聲明中表示，「雖已辭職，但將繼續捍衛自己的名譽與尊嚴」，強調期待調查釐清事實與影射的區別。

總理 內閣 立陶宛

延伸閱讀

面臨川普施壓降息之際 聯準會理事庫格勒辭職

質疑川普關稅權力 法官：竟給總統推翻國會政策權力

賴總統：關稅結果一定經國會同意 現在不宜斷言成功或失敗

民調／賴總統施政過半不滿意 5成受訪者認為內閣應改組

相關新聞

女童遭陌生男持鐵鎚攻擊！滿頭血驚悚畫面曝 犯嫌揹多項前科

馬來西亞近日發生1宗可怕的女童遇襲案，當地1名39歲男子疑在吸毒後，在組屋（即公共房屋）大廳的監視器死角位對1名12歲陌生女童施暴，其間以鐵錘擊打女童頭部，導致她頭部嚴重受傷、右手扭傷。

立陶宛總理疑涉金融犯罪請辭 政府預計4日總辭

立陶宛總理帕魯克斯因持有股份的數家公司疑涉金融犯罪，在輿論壓力下，於7月31日請辭總理與社會民主黨主席職位，引發國內政治...

吉祥物a-We亮相 李遠：台灣最溫暖的力量成為大阪最自由的風景

百年古蹟大阪市中央公會堂廣場上，「We TAIWAN」吉祥物a-We亮相。可以不斷變形的a-We，此次以慵懶趴地的姿態，...

早餐別再吃這些！營養師點名「4水果」：血糖恐飆升

你也習慣早上來份水果沙拉，配優格吃香蕉嗎？英國營養師提醒，多種常見早餐水果其實「糖分高、纖維低」，恐導致血糖快速上升，甚至刺激牙齦。她也整理出建議每日攝取的水果類別，協助民眾更聰明補充營養。

不只小孩才會做 研究：1習慣讓大人睡得更好、情緒更穩

長大後還抱著娃娃睡覺，真的很丟臉嗎？近期有專家指出，擁抱絨毛玩偶不僅能安撫孩童情緒，對成年人同樣有益，尤其在壓力大或獨自生活的情境中，更可能成為意想不到的情緒靠山。

喝水補身體水分並非最有效？ 專家曝「2類飲品」保濕效果更佳

夏日炎炎，許多人習慣猛灌白開水補水，但你知道嗎，「只喝水」其實效果未必最佳。研究指出，含有少量糖分、蛋白質或電解質的飲品，反而在體內停留時間較長，能延長水分吸收時間，達到更好的保濕效果。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。