吉祥物a-We亮相 李遠：台灣最溫暖的力量成為大阪最自由的風景

百年古蹟大阪市中央公會堂廣場上，「We TAIWAN」吉祥物a-We亮相。可以不斷變形的a-We，此次以慵懶趴地的姿態，邀請參觀大阪世博的全球觀眾，以最舒服的狀態，參加2日開幕的「We TAIWAN台灣文化in大阪．關西世博」系列活動。不遠處，台灣民間募資設計完成、直徑2.8公尺的a-We氣球，也在昨天升空測試，登上公會堂與中之島公園河岸。

a-We由設計師方序中設計。它是海底板塊推擠下誕生的獨特生物，擅長彈跳、變形，會透過不斷成長、變形，找尋自己舒適自在的生存之道。a-We其實就是台灣的象徵， 隱喻這座處於不同陸地板塊、溫度洋流、季風交匯處的奇蹟之島，始終以開放姿態面對世界，並形塑成包容、彈性、適應生存的應變韌性。

當世博園區裡的台灣館只能用「ＴＷ館」，文化部籌辦的「We TAIWAN」成功申請到2025世博協會認證，可在主視覺海報、各宣傳平台等使用世博logo的。在世博的8月期間，邀請來自台灣與日本的38組藝術家、超過545位團隊成員，展開129場次演出，以及兩個週末的市集活動，向國際觀眾大聲說出「We TAIWAN」。

昨天文化部政務次長王時思則帶領工作團隊在中央公會堂東廣場舉行團拜灑淨儀式，共同祈求活動一切順利，供桌上除了團隊的演出道具、吉祥物a-We外，也擺上「綠色乖乖」。

「我肩膀上那隻小小，但是很沉重的a-We，終於在今天正式飄在大阪的天空了。」文化部長李遠則在臉書上表示，看到a-We飄盪在大阪天空，「 那一瞬間，我忽然也很像飄在大阪天空的a-We，雖然巨大但是卻變得很輕很輕，自由自在的感覺。這正是我此時此刻的心情。」

大罷免加上關稅風暴，內閣官員皆承受沉重壓力。李遠表示，「上班已經第439天，想要做的事情已經陸續完成，8月是夏天最後一個月，祈求未來台灣能夠繼續平安向前走。」

「更希望這份來自台灣民間最溫暖的力量，成為飄揚在大阪天空中最自由、療癒的風景。」李遠認為，a-We象徵台灣民間和政府的團結，也代表台灣和日本之間的堅固友誼，「歡迎全世界跟著a-We的飄揚，看見台灣。」