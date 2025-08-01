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文化世博在大阪 陳景林藍染巨作「台灣母親河」亮相

中央社／ 大阪1日專電

「We TAIWAN台灣文化in大阪．關西世博」明天將盛大登場。國家工藝成就獎得主陳景林以寬920公分、高294公分的藍染巨幅畫作，呈現台灣最長河流「濁水溪」的壯麗景觀與文化象徵，透過染色藝術重新訴說台灣土地的故事，看到台灣的大地、藝術之美。

此次核心展覽「台灣光譜」在建築師安藤忠雄設計的當代展演場所VS.（at GRAND GREEN OSAKA）展出。走進挑高的展出空間，「台灣母親河」溫柔又震撼的一片藍色印入眼簾。

陳景林接受中央社訪問表示，「台灣母親河」源自他對家鄉的情感記憶。陳景林出生於南投縣水里鄉，距離濁水溪僅幾百公尺，可以說濁水溪與他的生活密不可分，小時候甚至必須涉水過河才能到街上。他說，這條河流不僅是農業灌溉的重要命脈，對台灣民生、物產都起了很重要作用。

陳景林與妻子馬毓秀從事染織藝術多年，多年來致力於台灣天然染料的研究，探索數百種染料植物的開發與再應用，發現紅、橙、黃、綠、藍、靛、紫、茶褐、灰黑色等色系相當齊全。

他表示，先民也是使用各種植物作為染料，如今的化學染料雖然方便，卻也帶來土地、河川與海洋的污染，最終影響人類健康。因此，他們自1980年代末開始投入天然染色研究，至今超過40年，把台灣的傳統顏色加以復原，並在學校、社區、民間推廣天然染料，復原記憶，讓台灣的大地顏色重現於生活當中。

他們將染色工藝與藝術創作結合，發展出「藍染畫」，運用蠟染、絞染與塗染等技術，期望透過藝術創作，使台灣傳統工藝展現更高層次的美學價值，進而吸引更多人學習與傳承，也能與國際交流，分享台灣孕育出的美好。

陳景林表示，這次於日本展出的作品「台灣母親河」尺寸寬920公分、高294公分，首先前往濁水溪中游地區田野調查，從不同角度取景，記錄曲流地形與河谷景觀，並以拼貼的方式構圖，組合出完整畫面。

前期踏查、構成花了1個半月，之後密集工作60天，他和助理們每天工作約14小時，總共耗費超過1000工時才完成。製作過程中，將畫布整片放入染缸中浸染，使色彩深入纖維內部，形成可雙面觀賞的染色畫作。

「We TAIWAN台灣文化in大阪．關西世博」將從2日起至20日，在線上、日本大阪空間VS.（at GRANDGREEN OSAKA）、大阪市中央公會堂、中之島展開。

日本 大阪 藍染 世博 濁水溪

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