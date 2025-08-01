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瑞士8月1日國慶日傳統 農家早餐會共享美食團聚親友

中央社／ 蘇黎世1日專電

8月1日是瑞士國慶日，一項受歡迎的慶祝活動就是農家國慶早餐，通常主辦的農場會以自家農產品擺出豐富的自助式早午餐，有麵包、培根、臘腸、煎馬鈴薯餅、起司拼盤等瑞士美食，現場也有傳統音樂和國旗秀表演，人們在當地飲食與文化饗宴中感受國慶氣氛。

每年都參加農家早餐會的台灣僑胞李冠儀接受中央社採訪表示，在現場可以遇到朋友同樂，又能支持當地的農場，還能慶祝瑞士國慶的活動，家人每年都很熱衷參與，這已經是家族團聚的傳統。

按傳統，瑞士人會共同聚餐慶祝，即使無家人親友在旁，住在安養中心的年長者也有慶祝活動，許多區公所也有當地居民的大型聚餐，聯絡當地人們的情感，增加彼此了解。

蘇黎世大學在本週也公布一項名為「什麼將瑞士團結一致」的調查報告，民調指出多數瑞士人在4項瑞士治國理念上表現出一致的看法，分別為「勤奮、創新、高品質、穩定的經濟模式」、「透過獨立與合作實現既中立又國際化的瑞士」、「協商妥協、改革力強的多黨政治型態」、「愛親近自然又重視環保的態度」。

調查報告也顯示，各黨派在解釋這4項重點有基本路線上的差異，如瑞士人民黨（SVP)認為環保政策是為保持國土景觀而服務；自由綠黨（GLP)則認為環保政策最重要的議題是面對氣候變遷。雖有政治動機與不同做法，但基本上瑞士人對於國家未來的態度、經濟發展、環保與外交三者並重是一致的。

瑞士今年慶祝177週年國慶，這是從1848年通過了第一部聯邦憲法起算。憲法確立了今天法理上的瑞士聯邦制度，瑞士4種官方語言與各語區的人在共同的體制保護下共榮共生。

瑞士 國慶 經濟發展

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